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Gündem Yeniden Refah, Zafer Partisi'ni sevindirecek hamleyi yaptı! Gören 'Yeniden Refah bunu nasıl yapar' diyor
Gündem

Yeniden Refah, Zafer Partisi'ni sevindirecek hamleyi yaptı! Gören 'Yeniden Refah bunu nasıl yapar' diyor

Yeniakit Publisher
2024-03-08 21:08:00 -

Yeniden Refah Partisi'nin Fatih ilçe belediye başkan adayı Halit Özkarataşlıoğlu, seçim çalışmalarına sığınmacıları hedef alarak başladı.

AK Parti'nin tüm çabalarına rağmen yerel seçimlerde ittifak yapmama kararı alan Yeniden Refah Partisi, muhafazakar kesimin eleştirisi ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde partiden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, “Özellikle şunu söyleyeyim; ısrarla ittifaka karşı olanlar kesin FETÖ'cüdür. Bu FETÖ'cülerin de şu anda tek hedefleri Reisicumhur'dur. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar” açıklamasını yapmıştı.

Yeniden Refah Partisi'nden vicdanları yaralayan bir hamle daha geldi.

Yeniden Refah'ın Fatih ilçe belediye başkan adayı Halit Özkarataşlıoğlu, ırkçı Zafer Partisi'ni akıllara getiren bir mottoyla seçim çalışmalarına başladı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Halit Özkarataşlıoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında yayınladığı videoda, "Fatih, Fatihlilere teslim edilecek. Ahlak yoksa, düzensiz göç vardır" ifadeleri yer alıyor.

Özkarataşlıoğlu'nun ırkçı tutumu, akıllara Zafer Partisi Fatih Belediye Başkan Adayı Hande Karacasu'yu getirdi.

Sığınmacı karşıtlığına başlayan Yeniden Refah Partisi'nin bu tutumu büyük tepki görürken üst kademenin sessizliğini koruması dikkatlerden kaçmıyor.

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