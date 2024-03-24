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Siyaset Yeniden Refah, Saadet Partisi’nin hatasından ders almadı... Kurum’a karşı Ekrem-Erbakan ittifakı!
Siyaset

Yeniden Refah, Saadet Partisi’nin hatasından ders almadı... Kurum’a karşı Ekrem-Erbakan ittifakı!

Yeniakit Publisher
2024-03-24 13:00:00 -
Yeniden Refah, Saadet Partisi’nin hatasından ders almadı... Kurum’a karşı Ekrem-Erbakan ittifakı!

14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mütedeyyin kesimi kandırmak için Saadet Partisini kullanan CHP’ye bu defa da Yeniden Refah Partisi maşa oluyor. Yerel seçimler öncesi aradığı ittifak zeminini bir türlü bulamayan ve PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile kirli ittifakı ocağa koyan Ekrem’in reklam ajansı ilan ve reklam panolarına İmamoğlu ve Fatih Erbakan afişlerini birlikte asıyor.

14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mütedeyyin kesimi kandırmak için Saadet Partisini kullanan CHP’ye bu defa da Yeniden Refah Partisi maşa oluyor. Yerel seçimler öncesi aradığı ittifak zeminini bir türlü bulamayan ve PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile kirli ittifakı ocağa koyan Ekrem’in reklam ajansı ilan ve reklam panolarına İmamoğlu ve Fatih Erbakan afişlerini birlikte asıyor.

Mütedeyyin seçmenin oyunu alabilmek için benzeri görülmemiş bir şark kurnazlığına imza atan ve Yeniden Refah İBB Adayı Mehmet Altınöz'ün açık hava kampanyasını üstlenen İBB yönetimi; Bağcılar, Eseler, Fatih, Eyüp gibi AK Parti’nin kalesi konumundaki ilçelerdeki bilboardları İmamoğlu ve Altınöz afişleri ile donatıyor. İBB'ye ait reklam mecralarına yine İBB'ye iş yapan firmalar tarafından ücretsiz asıldığı öne sürülen afişlerde İmamoğlu’nun uçuk vaatleri ile sözde “ahlaklı belediyecilik” sözü veren YRP’nin görsellerinin yer alması, perde arkasında yürütülen kirli işbirliğinin yansıması olarak ifade ediliyor.

YRP, KURUM’A KAYBETTİRME DERDİNDE

Yerel seçim stratejisini tamamen Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’a kaybettirme üzerine belirleyen Yeniden Refah ile CHP arasındaki kirli iş birliğini deşifre eden bir gelişme bugün yaşanıyor.
Her seçim öncesi son Pazar günü İstanbul halkıyla buluşmayı gelenek haline getiren AK Parti’nin ‘Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ne katılımı düşürmek için harekete geçen YRP, bugün aynı saatlerde Zeytinburnu İlçesinde alternatif miting düzenliyor. Mitingin kalabalık görülmesi için harekete geçen CHP il ve ilçe örgütlerinin, YRP'nin bugün Zeytinburnu'ndaki mitinginde alanı doldurmakla görevlendirildiği öne sürüldü. CHP İstanbul İl Başkanlığı ile İBB yönetiminin parti örgütünü organize ederek ve toplu ulaşımda ek seferler koyarak CHP tarabını YRP mitingine götürmeye çalıştığı ifade edildi. Yeniden Refah Partisi'nin mitingi bugün saat 15.00'te Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda yapılacak.

“CHP'YE KOLTUK DEĞNEĞİ OLMAM”

Öte yandan, Yeniden Refah Partisi (YRP) Derince İlçe Başkanı Samet Özcan, "Milli Görüş kimsenin koltuk değneği olmamalıdır" ifadesini kullandığı bir manifesto ile partisinden istifa etti. Özcan, açıklamasında, "Seçim kazanmak yerine AK Parti'ye güç kaybettirip, CHP'nin değirmenine su taşıdıklarını" belirtti. YRP'nin Derince ve İzmit'te AK Parti'nin oylarını bölmek için aday çıkardığı ve bu şekilde CHP'ye seçim kazandıracakları iddia ediliyordu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in bu anlaşma gereği YRP'lileri işe aldığı, YRP adayına belediye ilan panolarını ücretsiz kullandırdığı belirtiliyordu.

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