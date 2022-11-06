Yeniden Refah Partisi'ni üzen kaza! Partilileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı
Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da yapılan 2'nci Olağan Genel Kurulu sonrası Kayseri'ye dönen otobüs, şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre kazada 17 partili yaralandı.
Yeniakit.com.tr
Yeniden Refah Partisi'nin kongresinden Kayseri'ye dönen içinde partililerin olduğu otobüs şarampole yuvarlandı.
Kazada 17 partilinin yaralandığı öğrenildi.
Üzücü kaza haberini Twitter hesabından paylaşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, şunları söyledi:
2. Olağan Büyük Kongremiz sonrası Kayseri'ye dönerken trafik kazası geçiren teşkilat mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum.