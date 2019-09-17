Yeniden Refah Partisi'ne Davutoğlu ve Babacan ekibinden cevap! ‘Bizler partilerimizi kuruyoruz’

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Burada Yeniden Refah Partisi zaten kurulmuş bir parti, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan buyursunlar gelsinler" çağrısı yapmıştı.

Davetleri için teşekkür ederiz

YeniAkit’e konuşan Davutoğlu ve Babacan ekibi içerisinde yer alan isimler, Yeniden Refah Partisi’ne davetleri için teşekkür ederek, şuanda parti kurma çalışmalarını sürdürdüklerini belirttiler.

Kurucular Kurulunu belirliyoruz

Ayrı ayrı kuracakları her iki partinin de kurucular kurulu için isimler üzerinde yoğunlaşıldığını, sonrasında partinin tüzük ve programının yazımının yapılacağını, Kasım veya Aralık ayında İçişleri Bakanlığına iki ayrı parti ismi için dilekçelerin verileceğini söylediler.