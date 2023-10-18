  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden katliamın gölgesinde İsrail'e indi! Katil ile kucaklaştı! İyi iş başardınız çocuklar!

Altını olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa binlerce lira verdiğiniz altınlar çöp olabilir

İsrailli Bakandan skandal paylaşım! 'Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcı'

Altın piyasası da gerildi. Gram ve çeyrek kendi yönünü çiziyor

Sen var ya, adamın dibisin! Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’ndan “Allah’ına kurban” dedirten İsrail tepkisi

Aralarında Türkiye'de var... İsrail'i çok fena kınayan müslüman ülkeler kıyasıya yarışıyor

Bu utanç dünyaya yeter! Minik abi şehit olmak üzere olan kardeşine bakın ne yapıyor

Arap ülkesi beklenen Filistin ilanını dünyaya yaptı: Allah’ın emri gelmiştir

İsrail yakayı ele verdi! Hananya Naftali’nin attığı mesaj gerçeği ortaya çıkarttı İşte o mesaj

Meclis’e sunuldu! Emeklilik yaşı artıyor mu?
Yaşam Yeniden Refah Partisi'nden ‘memuriyette 35 yaş sınırı kaldırılsın’ çağrısı
Yaşam

Yeniden Refah Partisi'nden ‘memuriyette 35 yaş sınırı kaldırılsın’ çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 13:19:00 -
Yeniden Refah Partisi'nden ‘memuriyette 35 yaş sınırı kaldırılsın’ çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, kamuda istihdam için '35 yaş sınırı'nın kaldırılması çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili ve Ar-Ge Başkanı Doğan Aydal, yaptığı yazılı açıklamada hukuki, sosyal, bilimsel gerekçeler ve ülke çıkarları düşünülerek kamuda istihdamda 35 yaş sınırı ile ilgili teamüllerin acilen gözden geçirilerek kaldırılması gerektiğini belirtti. Devlet memurluğunda 35 yaş sınırının anayasanın pek çok maddesine göre aykırı olduğunu savunan Aydal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugünlerde en çok konuşulan konulardan biri, devlet memurluğuna kadrolu veya sözleşmeli olarak girmek isteyecek adaylar için 35 yaş sınırının konulmasıdır. Bu yaş sınırının konulması ile ilgili olarak özellikle adaylar, akademik çevreler ve hukuk çevreleri, bu sınırı vatandaşlar arasında bir ayırımcılık olarak adlandırmakta ve bu sınırın kaldırılmasını talep etmektedir. Devlet basit bir mantıkla 'İşe kabul ve istihdam sürecinde hizmetin zorunlulukları nedeniyle yaş sınırlarının belirlenmesi ve uygulanması gereklilik ve amaçla orantılı olması şartıyla yaşa dayalı farklı muamele ayrımcılık iddiasının ileri sürülemeyeceği hallerdendir’ demektedir.”

 "Yaş sınırı anayasanın eşitlikle ilgili 10. maddesine aykırı"

Yaşa dayalı sınırın kaldırılmasını talep eden çevrelerin bunu anayasanın eşitlikle ilgili 10. maddesine dayandırdıklarını aktaran Aydal, “Bu madde ‘Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir’ demektedir. Anayasada dayanak olarak gösterilen bir diğer önemli madde de 48. maddedir. Anayasanın ‘Çalışma ve sözleşme hürriyeti’ başlıklı 48’inci maddesi şöyledir: ‘Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir’” dedi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun da devlete iş için müracaatlarda konulan yaş sınırını vatandaşlar arasında ‘doğrudan ayrımcılık’ olarak gördüğünü belirten Aydal, “20.4.2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun ‘Tanımlar’ başlıklı 2’nci maddesinin (d) bendi şöyledir: ‘Doğrudan ayrımcılık: Bir gerçek veya tüzel kişinin, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını, bu Kanun'da sayılan ayrımcılık temellerine dayanılarak engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muameleyi ifade eder.’ 6701 sayılı Kanun'un ‘Eşitlik ilkesi ve

Ayrımcılık yasağı’ başlıklı 3’üncü maddesi şöyledir: ‘Herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir. Bu Kanun kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasaktır’ demektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 14’üncü maddesine ise göre ‘Bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka bir durum bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan güvence altına alınır’ denilmektedir” ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Pek çok alanda kişilerin en verimli oldukları yaş 35 sonrasıdır”

Kadrolu veya sözleşmeli personel alımlarında 35 yaş sınırını bir teamül olarak personel iş müracaat formlarına yazdığını aktaran Aydal, “Devletin bu sınırı getirmesindeki esas sebep yaş ilerledikçe fiziki gücün azalmakta olduğu mantığıdır. Bazı fiziki güç isteyen işler için bu doğruymuş gibi gözükebilir. Ancak günümüz dünyasında bilgisayar teknolojileri, nano-teknoloji, uzay bilimleri, mikroçip teknolojisi, biyo-teknoloji, nükleer teknoloji ve benzeri onlarca konuda uğraşan kişilerin en çok verimli oldukları-olacakları dönem 35 yaş sonrasıdır. Bu kişilerin fiziki gücü değil beyin gücü devrededir ve devlet de bu gücü kullanacaktır. Bu sınır kaldırılmadığı sürece yurt dışında çalışan ve ilerleyen yıllarda Türkiye’ye dönüp kadrolu ve/veya sözleşmeli olarak devlet için çalışıp tecrübelerini gençlere aktarmaya çalışacak Türk bilim insanlarına da büyük bir engel oluşturacaktır” dedi.

Az önce Türkiye'ye ilan edildi! O belediye Yeniden Refah Partisi'ne geçti
Az önce Türkiye'ye ilan edildi! O belediye Yeniden Refah Partisi'ne geçti

Siyaset

Az önce Türkiye'ye ilan edildi! O belediye Yeniden Refah Partisi'ne geçti

Yeniden Refah Partisi'nden İzmir bombası
Yeniden Refah Partisi'nden İzmir bombası

Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden İzmir bombası

Yeniden Refah Partisi'nden lince maruz kalan Seyfullah Hoca'ya destek!
Yeniden Refah Partisi'nden lince maruz kalan Seyfullah Hoca'ya destek!

Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden lince maruz kalan Seyfullah Hoca'ya destek!

Yeniden Refah Partisi'nden Filistin mitingine çağrı!
Yeniden Refah Partisi'nden Filistin mitingine çağrı!

Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Filistin mitingine çağrı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23