Yeniden Refah Partisi'nden Filistin çağrısı! 'Türkiye inisiyatif almalı'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, katil İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını lanetledi. Saldırıyı soykırım olarak nitelendiren Kılıç, "Bu siyonist soykırımın mimarı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dur." dedi.

"Dün gece Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan, çoğu çocuk ve sağlık çalışanı 500'den fazla insanın ölümüyle sonuçlanan menfur saldırı, soykırım iradesinin somutlaşmış halidir. Bu siyonist soykırımın mimarı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dur." diyen Kılıç, İslam İşbirliği Teşkilatı'na seslendi:

"Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na sesleniyoruz, Gazzeli masumlar, siviller ve çocuklar bir yandan katlediliyor, öte yandan susuzluktan kırılıyor. Siz de artık somut ve net adımlar atın. Petrol vanalarını, doğal gaz vanalarını kapatın. Gazzeli çocukların katledilmesine, susuzluktan kırılmasına, yüzyılın en büyük savaş suçunun işlenmesine karşı kayıtsız, tepkisiz ve sessiz kalmayın. Zaman kazanmak için değil sonuç almak için somut adımlar atın. Tepkinizi zamanında sert ve etkili bir şekilde gösterin. Kendi hükümetimize de sesleniyoruz. ABD savaş gemilerinin destek ve gözetiminde yüzyılın en büyük sivil katliamı yaşanıyor. Bu katliama sessiz ve duyarsız kalmayın, İncirlik ve Kürecik üslerini kapatın."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na, "Türkiye'nin girişimleriyle Gazze'ye TSK'nın gözetiminde, denizden insani yaşam koridoru açılması" konusunda başvuru yaptıklarını aktaran Kılıç, Türkiye'nin zaman kaybetmeksizin inisiyatif alması gerektiğini ifade etti.

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