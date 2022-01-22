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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı yalanlaması
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı yalanlaması

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılacakları yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 11:58:00 -
Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı yalanlaması

AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na bir kez daha Büyük Birlik Partisi katılacağını duyurumuştu. Dün ortaya atılan iddialara göre, ittifakın dördüncü partisinin Yeniden Refah Partisi olacağı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Yeniden Refah Partisi'nden bir açıklama geldi.

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, "Çeşitli medya kuruluşlarında yer alan Fatih Erbakan’ın ‘Eğer ileride bir ittifaka girmek gerekirse Yeniden Refah Partisi’nin tercihi Cumhur İttifakı olacaktır’ dediği iddiası tamamıyla asılsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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Yorumlar

Ayvah ki ne eyvah

Cumhur ittifaki da cok merakliydi sana
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Baransel Kardan

Acaba, rahmetli babası bu kadar konuşmuş mudur(?)
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