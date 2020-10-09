Yeniden Refah Partisi'nden çağrı: Bu adım atılırsa destek veririz

Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan açıklamada, "46 yıldır adeta ölüme terk edilmiş olan Kapalı Maraş’ın tümden açılması konusunda atılacak olan her türlü samimi ve hakkaniyete uygun adımın arkasında olacağımızı açıkça ifade etmek istiyoruz." denildi.

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkiler Başkanlığı, dün sahil kısmı açılan KKTC'deki Kapalı Maraş bölgesine yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Kapalı Maraş bölgesinin büyük çoğunluğunun Osmanlı Vakıf mülkü olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"KKTC'nin Gazimağusa şehrine bitişik Doğu Akdeniz’in ünlü turizm beldesi sayılan Maraş, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Halbuki 13 Ağustos 1974 tarihinde nihayete eren 2. Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurtarılmış olmasına rağmen hala iskâna kapatılmış durumdadır. Kapalı Maraş bölgesinde sadece bazı Rum mukimlerin gayrimenkulleri mevcut olmakla birlikte, bu hususta ilgili taraf Rum tarafı değil doğrudan mülk sahibi ailelerdir, çünkü kapalı Maraş’ın büyük çoğunluğu vakıf eseridir. Buna göre kapalı Maraş'ın sorumlusu KKTC Evkaf İdaresidir.

Kıbrıslı Rumlar Maraş'ı işgal etti

Kıbrıs'ta 1571 yılından beri yürürlükte olan vakıf kanunlarına göre, vakıf mülkiyetinde olan Maraş bölgesinin gayrimenkulünü başkalarının sahip olması mümkün değildir. Bu bölge İngiliz yönetimi döneminde, Maraş’taki vakıf eserlerinin % 77’si gayri kanuni olarak Kıbrıslı Rumlar tarafından işgal edilmiştir. 1960’ta kurulan Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1960 Anayasası’nın 110. Maddesi ve kuruluş sözleşmesinin E ekine göre, İngiliz Kolonisi dönemindeki tüm kanuni hüküm ve sorumluluklar aynı şekilde hiçbir değişikliğe uğramadan Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetine geçmiştir. Bu nedenle kapalı Maraş’ın gerçek sahibi hiçbir şüpheye yer kalmadan vakıfların olduğu vakıf belgeleri, tapu senetleri ve yasal hükümler gereği KKTC Vakıf İdaresidir. Tüm bu gerçeklere rağmen, Annan Planı çerçevesinde kapalı Maraş bölgesinin Kıbrıs Rumlarına bırakılması öngörülmekte idi. Fakat yapılan referandum sonucunda Kıbrıslı Rumlar, Annan planını kabul etmemeleri sonucu bu plan gerçekleşmemiştir."

Maraş'ın tamamı açılmaldır

Kapalı Maraş sahillerinin yeniden açılmasının Yeniden Refah Partisi tarafından olumlu karşılandığı ve Maraş'ın tamamının açılması konusunda atılacak olan samimi adımların arkasında olunacağını belirtilen açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı Maraş sahillerinin halka açıldığını ifade ederken bunun tüm kapalı Maraş bölgesinin yeniden iskâna açılması anlamı taşımadığı ve sadece ‘Maraş sahili’ ile sınırlı bir söylem olduğu muhakkaktır. Burada parti olarak şunu ifade etmek isteriz ki, Vakıf malı olan ve zaman içerisinde Kıbrıs Rumları tarafından talan edilen bu bölgenin, asıl vakfiyelerin uluslararası mevzuata göre vakıf idaresine bırakılması ile ilgili adımların atılmasını beklediğimizi ifade etmek isteriz. Eğer ki, Annan Planı’nda olduğu gibi, Kıbrıs Rumlarını müzakere masasına çekebilmek amacıyla ve Maraş bölgesinin Rumlara verilmesi niyetiyle Maraş’ın sahili ve plajı için günü kurtarmaya yönelik böyle bir girişim yapılıyorsa, bunun çok vahim sonuçlar doğuracağını açıkça ifade ediyoruz ve böyle bir adımı Yeniden Refah Partisi olarak asla kabul etmeyeceğimizi ifade etmek isteriz." denildi.