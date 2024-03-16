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Gündem Yeniden Refah Partisi'nde kopuş! Topluca AK Parti'ye geçtiler
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nde kopuş! Topluca AK Parti'ye geçtiler

Yeniakit Publisher
2024-03-16 13:44:00 - 2024-03-16 13:54:04
Yeniden Refah Partisi'nde kopuş! Topluca AK Parti'ye geçtiler

Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi kurucularından oluşan 50 kişilik grup partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nin kurucuları olan ve aktif görevleri bulunan 50 kişilik grup partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçim irtibat bürosuna gelerek desteklerini açıklayan gruba AK Parti rozetleri Beyazgül ve AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Ali Kurt tarafından takıldı.

Beyazgül, "Yeniden Refah Partisi kurucuları, şuan da aktif görevde olan 50 arkadaşımız AK Parti'mize katılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar Şanlıurfa'da çok güzel işler yaptık. Bu günden sonra da yapmaya devam edeceğiz. Aramıza katılan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyor. Aramıza bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Onların aramıza katılmaları bize güç ve kuvvet vermiştir." dedi.

Yeniden Refah Partisinden ayrılarak AK Parti'ye katılan grup adına konuşan eski YRP Şanlıurfa üyesi, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e bize bu kutlu davada vesile olduğu için tekrar aralarına kattığı için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte rahmet ayrılıkta daime azap vardır. Bizler Yeniden Refah Parti'mizi kurduğumuz zaman kızıl elmamıza emin adımlarla giderken maalesef ki hedefimizin ağırlığını taşıyamayan teşkilatımızdan dolayı, genel merkezin yapmış olduğu yanlış politikalardan dolayı birçok değişikliği partimizde gördük. Baktık ki gittiğimiz yolda bu hedefleri taşıyamayacak biz de AK Parti saflarını daha da sıklaştırmak için istikrarın sürmesi için Zeynel Başkanımızı desteklemeye ekipçe karar verdik." ifadelerini kullandı.

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