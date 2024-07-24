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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nde istifa!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nde istifa!

Yeniakit Publisher
2024-07-24 11:03:00 -
Yeniden Refah Partisi'nde istifa!

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Elazığ Arıcak ilçesinde Bükardi beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz görevinden istifa etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Elazığ Arıcak ilçesinde Bükardi beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz görevinden istifa etti.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 43, 69 oy oranı ile AK partili rakibini geride bırakanYeniden Refah Partili Ali Açmaz, Elazığ Arıcak'ın Bükardi belde belediyesinin yeni başkanı olmuştu. Açmaz, partisinden istifa etti.

"BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM"

İstifasına ilişkin Sözcü'ye konuşan Belediye Başkanı Ali Açmaz, "Partimle herhangi bir sorun yaşamadım. Gördüğüm lüzum üzerine partimden istifa etme kararı aldım. Şimdilik görevime bağımsız olarak devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Açmaz, "YRP'deyken beldenize hizmet almakta zorlanıyor muydunuz?" sorusuna cevap vermekten kaçındı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre ise Belediye Başkanı Ali Açmaz'ın istifasında, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirilerini gerekçe gösterdiği öne sürüldü.
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