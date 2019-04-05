0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Yeniden Refah Partisi Muradiye İlçe Başkanlığına Yeşilgöz seçildi

Yeniden Refah Partisi Muradiye İlçe Başkanlığına Aydın Yeşilgöz seçildi.

05 Nisan 2019 Cuma 15:36
Yeniden Refah Partisi Muradiye İlçe Başkanlığına Yeşilgöz seçildi

Yeniden Refah Partisi Muradiye İlçe Başkanlığına Aydın Yeşilgöz seçildi.


Saygı duruşuyla başlayan, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden kongreye Van İl Başkanı Abdullah Lenk, İl Teşkilat Başkanı Şeref Gültepe, Edremit İlçe Başkanı Mehmet Şahin, İpekyolu İlçe Başkan Vekili Bünyamin İlmen, Tuşba İlçe Başkanı Nevzat Ataş, İl Gençlik Kolları Başkanı Yavuz İşgör ve ilçe delegeleri katıldı. Tek liste halinde gidilen oylamada, Muradiye İlçe Başkanlığına Aydın Yeşilgöz seçildi.


Burada bir konuşma yapan Başkan Aydın Yeşilgöz, “Biz yıkmaya, bağırmaya, çağırmaya değil, biz yeniden ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi kalkındırmak için geliyoruz” dedi.


İl Başkanı Op. Dr. Abdullah Lenk ise, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 15:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen mazbatasını aldı
    1. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı..
    2. Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı..
    3. Trabzon'da 2 bin kişilik çift yönlü..
    4. İzmir'de akü hırsızları suçüstü..
    5. '693 Yıllık coşku herkesle paylaşılacak'
    6. Galatasaray, Drogba'yı onurlandıracak
    7. Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım..
    8. Elazığ’da hırsızlık operasyonu: 5..
    9. İŞKUR TCDD personel alım son dakika..
    10. Aksaray’da otomobil yayalara çarptı: 1..
    11. Sağlık ekibine silahlı tehdide hapis..
    12. Milli Savunma Bakanı Akar: "Biz..
    13. Milli Savunma Bakanı Akar: "(F-35..
    14. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    15. Erdemli’de her mahalleye futbol sahası
    16. Avrupa Güreş Şampiyonası yolculuğu..
    17. TCMB döviz kurları
    18. Yeni bir sayfa açıldı
    19. Bolu Belediyesi’nde devir teslim..
    20. İstanbul'da 13 ilçede sayım..
    21. Nissan eski CEO’su Ghosn’un tutukluluk..
    22. CHP son oy durumunu açıkladı! Aradaki..
    23. Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
    24. İstanbul'un şampiyonu esenler
    25. “Koşabiliyorken Koş” projesi..
    26. Arıkovanı’nda fonlanan Lella Kids..
    27. Başkan Yüzügüllü mazbatasını aldı
    28. Başkan Asya, tebrikleri kabul etmeye..
    29. Batı Akdeniz ihracatta uçuyor! 470..
    30. Fenerbahçe, moral kahvaltısı yaptı
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    YSK'dan flaş Yalova kararı! Yeniden sayım yapılmayacak
    YSK'dan flaş Yalova kararı! Yeniden sayım yapılmayacak
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu