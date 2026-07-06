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İsrail'i şimdiden ürküttü: Yola çıkmaya hazırlanıyorlar

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İsrail'i şimdiden ürküttü: Yola çıkmaya hazırlanıyorlar

İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermek amacıyla yeni bir konvoy yola çıkmaya hazırlanıyor. 26 Temmuz’da Fransa’dan yola çıkması beklenen konvoyun güzergahı belli oldu.

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Foto - İsrail'i şimdiden ürküttü: Yola çıkmaya hazırlanıyorlar

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ‘Dur’ demek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla oluşturulan Filistin Konvoyu, 26 Temmuz'da Fransa'dan kara yoluyla yola çıkacak. Bosna Hersek üzerinden Türkiye'ye ulaşacak konvoy, İstanbul'un ardından Bursa, Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak güzergahını takip ederek Irak ve Ürdün üzerinden Filistin'e ulaşmayı hedefliyor. Avrupa'daki 10 ülkeden aktivistin katılacağı yolculuğun yaklaşık 20 gün sürmesi planlanıyor.

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Foto - İsrail'i şimdiden ürküttü: Yola çıkmaya hazırlanıyorlar

Çemberlitaş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Filistin Konvoyu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, Gazze'ye ulaşma konusunda kararlı olduklarını söyledi. Durmaz, dünya tarihinde ilk kez bir katliamın canlı yayında izlenmesine şahitlik ettiklerini belirterek, “Bu durum insanlığın vicdanında derin yaralar açtı. Vicdan sahibi insanlarda ise büyük bir öfke patlamasına yol açtı. İşte bu öfke, eşi benzeri görülmemiş küresel eylemlere vesile oldu” diye konuştu.

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Foto - İsrail'i şimdiden ürküttü: Yola çıkmaya hazırlanıyorlar

Filistin Konvoyu Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum İlişkileri Koordinatörü Davut Daşkıran ise konvoyun ilk kez uygulanacak bir güzergâh izleyeceğini söyledi. Daşkıran, konvoyun yola çıkacağı tarihin 26 Temmuz olduğunu belirterek, “26 Temmuz'da Fransa'dan çıkacak olan konvoyun ilk durağı Bosna Hersek olacak. Bosna halkıyla birlikte Filistin ve konvoy için düzenlenecek bu etkinliğin ardından ikinci durak olarak İstanbul'u belirledik. İstanbul'dan çıkış noktamız ve tarihimiz belirlendikten sonra rota şöyle ilerleyecek: Bursa, Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak olmak üzere toplam 10 şehir gezeceğiz. Her şehirde etkinlikler düzenleyerek halkın da bu konvoya dahil olmasını sağlayacağız” bilgisini verdi.

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Foto - İsrail'i şimdiden ürküttü: Yola çıkmaya hazırlanıyorlar

Ürdün üzerinden Filistin'e geçmeyi planladıklarını aktaran Daşkıran, “Sınıra ulaştığımızda geçişimiz Irak üzerinden olacak. Irak'tan sonra Ürdün'e geçecek, oradan da Filistin'e ulaşacağız. Bu rota daha önce denenmedi. İlk defa tecrübe edeceğiz” diye konuştu.

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