İsrail'i şimdiden ürküttü: Yola çıkmaya hazırlanıyorlar

Filistin Konvoyu Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum İlişkileri Koordinatörü Davut Daşkıran ise konvoyun ilk kez uygulanacak bir güzergâh izleyeceğini söyledi. Daşkıran, konvoyun yola çıkacağı tarihin 26 Temmuz olduğunu belirterek, “26 Temmuz'da Fransa'dan çıkacak olan konvoyun ilk durağı Bosna Hersek olacak. Bosna halkıyla birlikte Filistin ve konvoy için düzenlenecek bu etkinliğin ardından ikinci durak olarak İstanbul'u belirledik. İstanbul'dan çıkış noktamız ve tarihimiz belirlendikten sonra rota şöyle ilerleyecek: Bursa, Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak olmak üzere toplam 10 şehir gezeceğiz. Her şehirde etkinlikler düzenleyerek halkın da bu konvoya dahil olmasını sağlayacağız” bilgisini verdi.