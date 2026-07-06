Uzmanlar uyardı! Havuzlarda enfeksiyon riski artıyor

Bunların yanında özellikle ayaklarda olmak üzere mantar enfeksiyonları da daha çok havuz kenarı, duş ve soyunma odaları gibi ortak kullanım alanlarında bulaşabilmektedir. Havuz suyu doğrudan idrar yolu enfeksiyonuna neden olmaz. Ancak özellikle kadın ve çocuklarda uzun süreli ıslak mayo ile kalmak genital bölgenin nemli kalmasına bağlı olarak idrar yolu veya vajinal enfeksiyon gelişme riskini artırabilmektedir. Havuza girdikten sonra birkaç gün içinde şiddetli ishal, kusma, ateş, kulakta ağrı, akıntı, gözde kızarıklık, çapaklanma, ciltte kızarıklık, kaşıntı, döküntü ya da idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma gibi şikayetler gelişirse bunların ihmal edilmemesi ve bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Özellikle belirtiler uzun sürüyorsa veya şiddetleniyorsa mutlaka hekim değerlendirmesi gerekli olmaktadır" dedi.