Uzmanlar uyardı! Havuzlarda enfeksiyon riski artıyor

"Çocuklar havuz suyunu yutabildikleri için bağırsak enfeksiyonlarına oldukça yatkındır" Çocukların, hamilelerin ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin havuz kaynaklı enfeksiyonlardan daha fazla etkilenen gruplardan olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Yücel, "Çocuklar havuz suyunu yutabildikleri için bağırsak enfeksiyonlarına oldukça yatkındır. Aynı şekilde bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde de basit enfeksiyonlar normalde hafif seyredebilirken onlarda daha ağır tablolar oluşturabilir. Hamilelerde de hem anne hem de bebek sağlığı açısından dikkatle değerlendirmek gerekir. Bu nedenle bu grupların özellikle hijyeninden emin olunan, düzenli denetlenen havuzları tercih etmeleri büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın alabileceği basit önlemler ise oldukça etkilidir. Havuza girmeden önce mutlaka duş almalı, havuz suyu yutulmamalı, açık yara veya enfeksiyonu olan kişilerin havuzu kullanmaması gerekiyor. Havuz sonrasında temiz suyla duş alınması, mümkün olan en kısa sürede ıslak mayonun çıkarılarak kuru kıyafetle değiştirilmesi, ortak kullanım alanlarında ise mutlaka terlik kullanılması ve kişisel havlu tercih edilmesi oldukça önemlidir. Sık dış kulak yolu enfeksiyonu geçirenler, kulak zarı delik olanlar veya kulak tüpü bulunan çocuklarsa hekim önerisiyle kulak tıkacı kullanabilirler" ifadelerini kullandı.