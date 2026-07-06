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Sağlık
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Uzmanlar uyardı! Havuzlarda enfeksiyon riski artıyor

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Uzmanlar uyardı! Havuzlarda enfeksiyon riski artıyor

Yaz aylarında havuz kullanımının artmasıyla birlikte uzmanlar, düzenli klorlanan ve denetlenen havuzlarda enfeksiyon riskinin düşük olduğunu, ancak hijyen kurallarına uyulmamasının bağırsak, kulak, göz ve cilt enfeksiyonlarına yol açabileceğini belirtti.

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Foto - Uzmanlar uyardı! Havuzlarda enfeksiyon riski artıyor

Uzmanlar, havuzlarda yetersiz dezenfeksiyon ve kişisel hijyen kurallarına uyulmaması durumunda bağırsak, kulak, göz, cilt ve mantar enfeksiyonlarının görülebileceğini belirtti. Çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerin risk grubunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, bu kişilerin denetlenen havuzları tercih etmesi gerektiğini söyledi.

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Foto - Uzmanlar uyardı! Havuzlarda enfeksiyon riski artıyor

"Düzenli olarak klorlanan, su analizleri yapılan, bakımı düzenli gerçekleştirilen havuzlarda enfeksiyon riski oldukça düşüktür" Yaz aylarında havuz kullanımının hem serinlemek hem de fiziksel aktivite açısından oldukça faydalı olduğunu söyleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Yücel, "Ancak hijyen kurallarına uyulmayan havuzlarda bazı enfeksiyonların görülme riski artabilmektedir. Özellikle şunu belirtmek gerekir ki düzenli olarak klorlanan, su analizleri yapılan, bakımı düzenli gerçekleştirilen havuzlarda enfeksiyon riski oldukça düşüktür. Sorun dezenfeksiyonun yetersiz olduğu ya da kişisel hijyen kurallarına uyulmadığı durumlarda ortaya çıkar. Havuzlarda en sık gördüğümüz enfeksiyonlar arasında ishal yapan bağırsak enfeksiyonları, dış kulak yolu enfeksiyonları, göz enfeksiyonları ve cilt enfeksiyonları yer almaktadır.

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Foto - Uzmanlar uyardı! Havuzlarda enfeksiyon riski artıyor

Bunların yanında özellikle ayaklarda olmak üzere mantar enfeksiyonları da daha çok havuz kenarı, duş ve soyunma odaları gibi ortak kullanım alanlarında bulaşabilmektedir. Havuz suyu doğrudan idrar yolu enfeksiyonuna neden olmaz. Ancak özellikle kadın ve çocuklarda uzun süreli ıslak mayo ile kalmak genital bölgenin nemli kalmasına bağlı olarak idrar yolu veya vajinal enfeksiyon gelişme riskini artırabilmektedir. Havuza girdikten sonra birkaç gün içinde şiddetli ishal, kusma, ateş, kulakta ağrı, akıntı, gözde kızarıklık, çapaklanma, ciltte kızarıklık, kaşıntı, döküntü ya da idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma gibi şikayetler gelişirse bunların ihmal edilmemesi ve bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Özellikle belirtiler uzun sürüyorsa veya şiddetleniyorsa mutlaka hekim değerlendirmesi gerekli olmaktadır" dedi.

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Foto - Uzmanlar uyardı! Havuzlarda enfeksiyon riski artıyor

"Çocuklar havuz suyunu yutabildikleri için bağırsak enfeksiyonlarına oldukça yatkındır" Çocukların, hamilelerin ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin havuz kaynaklı enfeksiyonlardan daha fazla etkilenen gruplardan olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Yücel, "Çocuklar havuz suyunu yutabildikleri için bağırsak enfeksiyonlarına oldukça yatkındır. Aynı şekilde bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde de basit enfeksiyonlar normalde hafif seyredebilirken onlarda daha ağır tablolar oluşturabilir. Hamilelerde de hem anne hem de bebek sağlığı açısından dikkatle değerlendirmek gerekir. Bu nedenle bu grupların özellikle hijyeninden emin olunan, düzenli denetlenen havuzları tercih etmeleri büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın alabileceği basit önlemler ise oldukça etkilidir. Havuza girmeden önce mutlaka duş almalı, havuz suyu yutulmamalı, açık yara veya enfeksiyonu olan kişilerin havuzu kullanmaması gerekiyor. Havuz sonrasında temiz suyla duş alınması, mümkün olan en kısa sürede ıslak mayonun çıkarılarak kuru kıyafetle değiştirilmesi, ortak kullanım alanlarında ise mutlaka terlik kullanılması ve kişisel havlu tercih edilmesi oldukça önemlidir. Sık dış kulak yolu enfeksiyonu geçirenler, kulak zarı delik olanlar veya kulak tüpü bulunan çocuklarsa hekim önerisiyle kulak tıkacı kullanabilirler" ifadelerini kullandı.

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Foto - Uzmanlar uyardı! Havuzlarda enfeksiyon riski artıyor

Yaz aylarında havuzların doğru kullanıldığında güvenli ve sağlıklı sosyal alanlar olarak değerlendirildiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Yücel, "Burada sorumluluk hem işletmelerde hem de havuzu kullanan bireylere düşmektedir. Kişisel hijyen kurallarına uymak, hastayken havuza girmemek, çocukların hijyenine dikkat etmek, düzenli denetlenen havuzları tercih etmek enfeksiyon riskini büyük ölçüde azaltacaktır. Sağlıklı bir yaz geçirmek için küçük önlemler büyük fark oluşturur" diye konuştu.

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