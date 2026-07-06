Şehit ailesine yönelik alçaklıkta yeni perde! Dava açılan isim ağızları açık bıraktı

Şehit ailesinin avukatı Ozan Gürhan, süreçle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şehidimizin aziz hatırasına hakaret edildiği gerekçesiyle yaptığımız suç duyurusu devam etmekte olup, yaşananları belgelemek amacıyla cep telefonuyla kayıt alan şehidimizin kız kardeşi hakkında kamu davası açılmıştır." Şehit ailesinin, otobüs şoförü hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturma sürerken, olayı delillendirmek amacıyla görüntü kaydı aldığı belirtilen şehidin kız kardeşi hakkında açılan kamu davası da Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Her iki hukuki sürecin de devam ettiği bildirildi.