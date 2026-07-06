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Şehit ailesine yönelik alçaklıkta yeni perde! Dava açılan isim ağızları açık bıraktı

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Şehit ailesine yönelik alçaklıkta yeni perde! Dava açılan isim ağızları açık bıraktı

Antalya’da halk otobüsü şoförünün şehit ailesine yönelik "Şehit ailesi olmanız beni alakadar etmiyor" şeklindeki sözleri kamuoyunda büyük infiale neden oldu. Yaşananları belgelemek için kayıt alan şehit kız kardeşi hakkında, şoförün şikayeti üzerine "özel hayatın gizliliğini ihlal" davası açılması tepki topladı. Şehit ailesi hem hakaret davasının hem de kendi haklarında açılan davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı.

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Foto - Şehit ailesine yönelik alçaklıkta yeni perde! Dava açılan isim ağızları açık bıraktı

Antalya'da bir halk otobüsünde şehit annesi ve kız kardeşine yönelik sarf edildiği öne sürülen sözlerin ardından başlayan hukuki süreç yeni bir boyut kazandı. İddiaya göre otobüs şoförünün, "Şehit ailesi olmanız beni alakadar etmiyor" ifadelerini kullandığı olayda, yaşananları delillendirmek amacıyla cep telefonuyla görüntü kaydı alan şehidin kız kardeşi hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan kamu davası açıldı. Şehit ailesinin avukatı Ozan Gürhan ise süreci sonuna kadar takip edeceklerini açıkladı.

#2
Foto - Şehit ailesine yönelik alçaklıkta yeni perde! Dava açılan isim ağızları açık bıraktı

Şehit annesi ile şehidin kız kardeşinin yolculuk yaptığı halk otobüsünde meydana geldiği belirtilen olayda, iddiaya göre otobüs şoförü, şehit ailesinin yolculuğa devam etmesine izin vermeyerek araçtan inmelerini istedi. Bu sırada şoförün aileye yönelik, "Şehit ailesi olmanız beni alakadar etmiyor" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Yaşananlar üzerine şehidin kız kardeşi, maruz kaldıklarını belgelemek amacıyla cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı. Görüntülerin, olay sırasında yaşandığı iddia edilen hakaret ve tartışmayı delillendirmek amacıyla çekildiği belirtildi.

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Foto - Şehit ailesine yönelik alçaklıkta yeni perde! Dava açılan isim ağızları açık bıraktı

Olayın ardından şehit ailesi, otobüs şoförü hakkında "şehidin aziz hatırasına hakaret" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Söz konusu başvuruya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Ancak hukuki süreçte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şoför hakkındaki soruşturma henüz sonuçlanmadan, olay sırasında delil toplamak amacıyla görüntü kaydı aldığı belirtilen şehidin kız kardeşi hakkında Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'nde "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan kamu davası açıldı.

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Foto - Şehit ailesine yönelik alçaklıkta yeni perde! Dava açılan isim ağızları açık bıraktı

Şehit ailesinin avukatı Ozan Gürhan, süreçle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şehidimizin aziz hatırasına hakaret edildiği gerekçesiyle yaptığımız suç duyurusu devam etmekte olup, yaşananları belgelemek amacıyla cep telefonuyla kayıt alan şehidimizin kız kardeşi hakkında kamu davası açılmıştır." Şehit ailesinin, otobüs şoförü hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturma sürerken, olayı delillendirmek amacıyla görüntü kaydı aldığı belirtilen şehidin kız kardeşi hakkında açılan kamu davası da Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Her iki hukuki sürecin de devam ettiği bildirildi.

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Yorumlar

ömer

hangi birime bağlıysa o otobus 2 ay seferden men edilsin bakın ozaman mal sahibiyse gününü görsün yok şöförse zaten mal sahibi işten atar hemde tazminatsız

Ahmet yüksel

Şehit sleler için ücretsiz seyahat kartı yok mu?Eğer yok sa bu şehit alelerine toplum nezdinde üzücü playlara sebep olur. Olayın arkasında 6284 den güç alan kadın zorbalığı saygısızlığı var görünüyor. Sosyal ekonomik pozitif ayrımcılık haksızlığı artık erkeklere kanun zulmü işkence boyutuna ulaştı.. 2025 aile yılıymış güldürmeyin bu pozitif ayrım ve 6284 belası oldukça kimse evlenmez evlenenler boşanır..Çocuk mu kadınlara köle hizmetçi mi yetiştirelim!... Müslüman türk milletinin kadim aile yapısına avrupanın 6284 zehirini dökenler hala zehiri savuruyor...Sözde muhafazakar mışlar. 6284 ü neden birçok avrupa ülkesi reddetti.Sayın iktdar ahlaksızlıktan cinauetlerden siz sorumlusunuz Şikayet etmeyin görevinizi yapın yırtın şu 6284 rezaletini.Avrupa ahlaksız çürümüş pis bataklık olmuş biz boğulmak istemiyoruz.
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