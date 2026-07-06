Şehit ailesine yönelik alçaklıkta yeni perde! Dava açılan isim ağızları açık bıraktı
Antalya’da halk otobüsü şoförünün şehit ailesine yönelik "Şehit ailesi olmanız beni alakadar etmiyor" şeklindeki sözleri kamuoyunda büyük infiale neden oldu. Yaşananları belgelemek için kayıt alan şehit kız kardeşi hakkında, şoförün şikayeti üzerine "özel hayatın gizliliğini ihlal" davası açılması tepki topladı. Şehit ailesi hem hakaret davasının hem de kendi haklarında açılan davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı.