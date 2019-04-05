Yeniden Refah Partisi Kahta İlçe Kongresi gerçekleşti

Milli Görüş Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu Dr. Fatih Erbakan’ın kurucu genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi’nin Kahta İlçe 1. Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede Kurucu İlçe Başkanı Murat Saydam başkanlığa seçildi.

Kahta baraj yolunda bir kafede yapılan kongre, Kuran tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kongreye tek aday olarak giren Murat Saydam, Yeniden Refah Partisi Kahta İlçe Teşkilat Başkanlığına seçildi. Kongrede konuşan Murat Saydam, siyaseti ülkenin ve milletin menfaatleri doğrultusunda uzlaşmacı ve yapıcı bir kurum haline dönüşmesine öncülük edeceğini söyledi. Devletin bekası ve milletin izzeti için bütün gücüyle çalışacağını vurgulayan Başkan Murat Saydam, “Siyasetin ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda uzlaşmacı, yapıcı bir kurum haline dönüşmesine öncülük edeceğiz. Bütün siyasi partilere ülkemize yaptıkları doğru ve yaralı hizmetleri için teşekkür edeceğiz. Eksiklerini ve hatalarını yapıcı bir dille ortaya koyacağız. Milletimizin iradesinin üstünde hiçbir beşeri güç tanımayacağız. Milletimizi milli ve manevi değerlerimiz etrafında birleştireceğiz ve ülkemizin bölünmez bir bütün teşkil etmesini sağlayacağız. Devlet millet kaynaşmasını temin edeceğiz. Her ne şart altında olursa olsun hak ve adaletten kesinlikle ayrılmayacağız. Bütün insanlara hiçbir ayrım gözetmeden adil davranacağız. Güçlü olanın haklı sayıldığı değil, haklı olanın güçlü olduğu adil bir dünyanın kurulması için çalışacağız. İnsanı merkeze alan, hak ve adalet ekseninde, kendi kaynaklarıyla üretime odaklanmış, devleti, özel sektörü ve milleti borca esir etmeyen, her türlü ekonomik sömürü ve israfın ortadan kaldırıldığı, istikrarlı, güçlü, dışa bağımlı olmayan, yerli ve milli ekonomik sistemi kuracağız. Devletimizin bekası ve milletimizin izzeti için bütün gücümüzle çalışacağız. Adalet, refah, huzur ve barış içinde insan haklarını gözeterek, izzet ve onurlu bir yaşam sağlamak için yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımızın şeffaf bir şekilde hesabını vereceğiz" diye konuştu.

Saydam, Yeniden Refah Partisi’nin ülkeye ve Kahta’ya hayırlı olması temennisinde de bulundu.