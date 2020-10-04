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Aktüel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Iğdır'da konuştu:
Aktüel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Iğdır'da konuştu:

"Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan utanmadan, sıkılmadan çıkmış ateşkes için 7 tane şart koşmuş, bu şartlar kaldırılırsa saldırıları durduracağını söylüyor. Sen 7 şartı bırak önce 1992 yılında işgal ettiğin Azerbaycan'ın Karabağ topraklarından çık"

Yeniakit Publisher
2020-10-04 16:22:17 -
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Iğdır'da konuştu:

IĞDIR (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ermenistan boyuna posuna bakmadan, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıya bakmadan boyundan büyük işlere kalkışıyor." dedi.

Erbakan, Iğdır Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen Yeniden Refah Partisi Iğdır 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Erbakan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"Ermenistan boyuna posuna bakmadan, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıya bakmadan boyundan büyük işlere kalkışıyor" diyen Erbakan, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan utanmadan, sıkılmadan çıkmış ateşkes için 7 tane şart koşmuş, bu şartlar kaldırılırsa saldırıları durduracağını söylüyor. Sen 7 şartı bırak önce 1992 yılında işgal ettiğin Azerbaycan'ın Karabağ topraklarından çık." ifadelerini kullandı.

- "Ermenistan alacaklı değil, borçlu"

Paşinyan'ın öne sürdüğü şartların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Bir de utanmadan sıkılmadan şart koşmaya çalışıyorsun. Sen alacaklı değil, tam tersine borçlusun. 30 yıldır Azerbaycan'ın toprağına çökmüşsün hala saldırı yapmaya çalışıyorsun. Tabii ki Türkiye olarak Azerbaycan'ın arkasında olmamız yetmiyor. Nedeni şudur, Ermenistan arkasına Avrupa'yı, Rusya'yı, Fransa'yı, Amerika'yı alıyor. Öyleyse bizim de arkamıza 57 Müslüman ülkeyi, İslam alemini almamız, D-8'i canlandırmamız, D-60'ı mutlaka hayata geçirmemiz lazım. Bu olmadığı zaman 6 milyonluk Yunanistan bile problem haline geliyor. Çünkü arkasında dış güçler var, batılı devletler var."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, Yeniden Refah Partisi Iğdır İl Başkanlığına Ali Seyyar seçildi.

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