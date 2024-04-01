Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan seçim açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı açıklamada 1 büyükşehir, 1 il, 43 ilçe ve 24 belde kazandıklarını ilan etti.
Yerel seçimler sonrası, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan YRP Genel Merkezi’nin bahçesinde ilk açıklamasını yaptı.
Erbakan'ın açıklamaları şu şekilde:
“Partimiz Türkiye genelinde yüzde 8,7 oy oranına ulaşmış bulunmaktadır.
Yeniden Refah Partimiz, 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve yıldızı konumundadır.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni ve Yozgat Belediyesi’ni Yeniden Refah Partimiz kazanmıştır.
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43 ilçe ve 24 belde belediyesini yine Yeniden Refah Partimiz kazanmıştır.
Toplamda 69 belediyeyi Yeniden Refah Partimiz kazanmış oluyor.”
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