Yeniden Refah Partisi basınla bir araya geldi

Yeniden Refah Partisi Van İl Teşkilatı, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir kafede düzenlenen etkinliğe Yeniden Refah Partisi Bölge Başkanı Sadık Çat, Van İl Başkanı Hasan Sümer ve il yönetimi katıldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Bölge Başkanı Sadık Çat, 2018 yılında kurulan partilerinin 81 il ve yaklaşık 850 ilçede teşkilatlanmasını tamamladığını ifade etti. Yeniden Refah Partisinin şu anda 250 bin üyeye sahip olduğunu dile getiren Çat, “İlçe başkanlarımız hemen kendi bölgelerinde gerek mahalle temsilciliklerini, gerek sandık müşahitlerini atamaya başladılar. İnşallah bundan sonra biz elimizden gelen çabayı gerek Van ilimizde gerek doğu ve güneydoğu illerimizde gerekse Türkiye genelinde var gücümüzle göstereceğiz. Amacımız burada milli görüş çizgisinde adil düzeni kurmaktır” dedi.

Diğer partilerle hiçbir savaşlarının olmadığını vurgulayan Çat, “Biz siyasete nezaket getirmek için yola çıktık. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan liderliğinde adil düzeni sağlamak için iktidar yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Hasan Sümer ise 5 Nisan 2020 itibariyle göreve atandığını belirterek, “Uzun zamandan beri kentteki gazetecilerle bir araya gelmek istiyorduk. Ancak korona virüs pandemisi nedeniyle bir araya gelemedik. Kısmet bugüneymiş. İnşallah dava arkadaşlarımızla birlikte çok güzel günlere geleceğiz” diye konuştu.

Toplantı soru cevap ile sona erdi.