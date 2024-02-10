Yeniden Refah Partisi aday tanıtım toplantısı başladı
Yeniden Refah Partisi'nin adayları belli oluyor. Genel Başkan Fatih Erbakan'ın İstanbul adayını da açıklamasını bekleniyor.
Yeniden Refah Partisi (YRP), Ankara’da aday tanıtım toplantısı yapıyor. Toplantıda YRP’nin İstanbul, Ankara, İzmir adayları belli olacak.
YRP, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda düzenlediği etkinlikle İstanbul, Ankara, İzmir adaylarını açıklayacak. “94 Ruhuyla Yeniden Başlıyoruz” sloganıyla bir araya gelen partililer “Mücahit Erbakan” sloganları attı.
Erkeklerin sloganını yetersiz bulan moderatör “Partinin kadınları, erkeklerinden daha erkek” diyerek kadınları slogan atmaya çağırdı.
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