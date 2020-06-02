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Yeniden Refah Partisi 81 ilde kan bağışı kampanyası başlatıyor

Yeniden Refah Partisi, Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla 81 ilde tüm teşkilatların katılımıyla kan bağışı kampanyası başlatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:30:00 -
Yeniden Refah Partisi 81 ilde kan bağışı kampanyası başlatıyor

5 Haziran Cuma günü 'Kızılay'ın çağrısına ses veriyoruz, 81 ilimizde tüm teşkilatlarımızla kan veriyoruz' mesajıyla başlatılacak kampanya ile kan stoklarının ve kan bağışı konusunda toplumsal duyarlılığın arttırılması hedefleniyor.

'Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz'

STK ve Halkla İlişkiler Başkanlığının organizasyonunda yapılacak kampanyayla ilgili partiden şu açıklama yapıldı:

"Salgın sürecinde sağlık alanında ciddi çalışmalar yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmış olsa da, sağlıkta en fazla ihtiyaç duyulan kan bağışı konusunda zorluklar yaşanmıştı.
Kan bağışı miktarının düşmesi nedeniyle Kızılay’ın kan stoklarında azalma meydana gelmiş ve Kızılay bu durumu zaman zaman basın yoluyla duyurarak vatandaşlarımızdan kan bağışı yapmalarını istemişti.

Yeniden Refah Partisi olarak Kızılay’ın yapmış olduğu bu çağrıya kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Milletimizin ihtiyaç duyduğu her yerde olmayı ve milletimizin derdine çare üretmeyi kendine şiar edinmiş bir siyasi hareket olarak, bu konuda da üzerimize düşeni yapmak en büyük görevimizdir. Hastanelerde ameliyat masasında kan bekleyen ve hastasına kan bulabilmek için adeta çırpınan insanımızın derdi bizim derdimizdir.

İşte bu nedenle Yeniden Refah Partisi STK ve Halkla İlişkiler Başkanlığımızın organizasyonunda ve 81 İl Teşkilatımızın katılımıyla tüm Türkiye’de Kan Bağışı Kampanyası gerçekleştiriyoruz. 5 Haziran 2020 tarihinde başlatacağımız 'Kan Bağışı Kampanyası' ile bir yandan kan stoklarının artırılmasına katkı sağlamayı, diğer yandan kan bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmayı ümit ediyoruz.

Bu vesileyle tüm teşkilat mensuplarımızın büyük bir katılımla gerçekleştireceği bu kampanyada bütün vatandaşlarımızı da Kızılay Kan Bağışı noktalarında kan bağışı yapmaya davet ediyoruz."

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