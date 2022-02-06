Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan 'Zillet'i bombaladı: 6'nız değil 16'nız bir araya gelse...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Altındağ 2. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, asgari ücret, memur ve işçilere verilen zamların enflasyon karşısında eridiğini savundu.

İlgili bakanlıkların yapılan sosyal yardımlara ilişkin paylaştığı rakamların, Türkiye'de nüfusun yüzde 40'ının yardıma muhtaç olduğunu gösterdiğini öne süren Erbakan, iktidarın, önce temel ihtiyaç ürünlerini zam yağmuruna tuttuğu, ardından da sadaka dağıttığı eleştirisinde bulundu.

Erbakan, siyasi iktidarın görevinin ülkede fakirliği kaldırmak, ülke insanının alım gücü ve refah seviyesini artırmak olduğunu söyledi.

"Onları getirmek, yağmurdan kaçarken doluya tutulmak demek"

Muhalefet partilerini de eleştiren Fatih Erbakan, "Onları getirmek, mevcut iktidarı değiştirip, yağmurdan kaçarken doluya tutulmak demektir." dedi.

Muhalefet partilerinin, ekonomi, dış politika gibi konularda somut, elle tutulur bir çözüm önerisinin olmadığını öne süren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, şöyle devam etti:

"Vatandaşın en çok dertlendiği, içinde bulunduğumuz ekonomik krizden çıkış için herhangi bir çözümünüz, herhangi bir kaynak paketiniz var mı? Hayır böyle bir şey de yok. Peki içinizden herhangi bir tanesinin daha önce iş başına gelip de milletin derdine derman olduğuna dair bir referansı, bir işi bitirme belgesi var mı? Hayır öyle bir şey de yok. Bırakın iş bitirme belgesi, referansını, bunların pek çoğunun daha öncesinden kapı gibi iş batırma belgeleri var. Bunlardan millete bir hayır gelmesi mümkün mü?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının 12 Şubat Cumartesi çalışma yemeğinde bir araya geleceğini hatırlatan Erbakan, "Bu zihniyetle bu iş batırma belgeleriyle 6'nız değil 16'nız bir araya gelse yine de bir şey yapamazsınız." diye konuştu.

Mevcut iktidarın mutlaka değişmesi gerektiğini, ekonomide, dış politikada ve sosyal politikalarda telafi edilemeyecek düzeyde hatalar yapıldığını savunan Erbakan, "Yağmurdan kaçarken doluya tutulursak bir 5-10 sene daha kaybetmiş oluruz. Bizim ülke olarak millet olarak bırakın 5-10 seneyi, 5-10 haftayı kaybetmeye tahammülümüz yoktur." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, daha adil bir yönetim ve yaşanabilir bir Türkiye için adalet ve kalkınmanın gerçek manada sağlanmasının Yeniden Refah Partisi ile mümkün olacağını iddia etti.