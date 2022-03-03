Yeniden kafayı çıkardılar! Hükümete gece yarısı bildirisi veren emekli amiralden Meral Akşener'e...

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104 amiral, siyasete ayar çekmeye çalışması nedeniyle kamuoyunda büyük tepki görmüş ve bildiriyi yayımlayanlara dava açılmıştı. Mahkemeye çıkan ve ifadelerinde kıvıran amirallerden yeni bir açıklama geldi.

Montrö gündeme gelince kafayı yeniden çıkardılar

Montrö üzerinden hükümete ayar vermeye çalışan emekli amirallerin, Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'ni uygulayacağını açıklamasının ardından yeniden kafayı çıkarması dikkat çekti.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan ve ismini vermeyen bir emekli amiral, Montrö Sözleşmesi'nin yeniden gündeme gelmesiyle kendilerini haklı çıkarmaya çalıştı.

Meral Akşener'in 'zevzek' demesine üzülmüş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyasi iktidara ayar vermeye kalkışan emekli amirallere 'zevzek' demesine üzüldüğünü söyleyen emekli amiral, şunları söyledi:

“Montrö'nün önemini, sözleşmenin bütün kurallarıyla uygulanması gerektiğini belirtmiştik. Bunu söylediğimiz için ‘Zevzek' dediler. O gün yaptığımız açıklamanın önemi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra daha iyi anlaşıldı. Ülkemize yapılacak en büyük ihanet darbedir. Darbeye karşı sokağa çıkan bizler şimdi darbe imasıyla suçlanıyoruz. Montrö'yü en iyi bilen, maddelerinin uygulanmasını, her maddenin gerekçesini değerlendirenler de biz denizcilerdir.”