Yeniden faaliyete geçti! Bir kilometre yüksekliğe lav püskürttü

Etna yanardağının güneydoğu kraterinde dün öğleden sonra yerel saatle 16.30 civarında başlayan bir dizi şiddetli volkanik patlama yaşandı ve buna bağlı olarak lav akışı gözlendi.

İtalyan basınında da güçlü volkanik patlamalarla lav püskürten Etna'dan çıkan dumanın geniş bir alana yayıldığı ifade edildi. Bu nedenle Katanya kenti ve çevresinde yer yer kül yağmuru oluştuğu belirtildi.

Dağın güneydoğu kraterindeki patlamalarda oluşan kül ve duman yoğunluğunun 1 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Sicilya adasındaki Etna yanardağında en son volkanik faaliyet, ocakta kaydedilmişti.