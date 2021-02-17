  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yeniden faaliyete geçti! Bir kilometre yüksekliğe lav püskürttü
Dünya

Yeniden faaliyete geçti! Bir kilometre yüksekliğe lav püskürttü

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da şiddetli volkanik patlamalar meydana geldi. Katanya'nın Fontanarossa havaalanında acil durum ilan edilerek tüm uçuşlar durduruldu. Dağın güneydoğu kraterindeki patlamalarda oluşan kül ve duman yoğunluğunun 1 kilometre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 09:18:00 - 2021-02-17 09:29:53
Yeniden faaliyete geçti! Bir kilometre yüksekliğe lav püskürttü

Etna yanardağının güneydoğu kraterinde dün öğleden sonra yerel saatle 16.30 civarında başlayan bir dizi şiddetli volkanik patlama yaşandı ve buna bağlı olarak lav akışı gözlendi.

İtalyan basınında da güçlü volkanik patlamalarla lav püskürten Etna'dan çıkan dumanın geniş bir alana yayıldığı ifade edildi. Bu nedenle Katanya kenti ve çevresinde yer yer kül yağmuru oluştuğu belirtildi.

Dağın güneydoğu kraterindeki patlamalarda oluşan kül ve duman yoğunluğunun 1 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Sicilya adasındaki Etna yanardağında en son volkanik faaliyet, ocakta kaydedilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Az önce duyurdu: Türkiye'yi listeye dahil etmedik
Dünya

Az önce duyurdu: Türkiye'yi listeye dahil etmedik

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Joao Leao, vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinin güncellendiğini ve listede Türkiy..
Bakan Akar açıkladı! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist
Gündem

Bakan Akar açıkladı! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK'lı teröristin kimliğini açıkladı. Bakan Akar, sözde mağara sorumlu..
TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan HDP'ye efsane kapak!
Gündem

TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan HDP'ye efsane kapak!

"Terörle arasına mesafe koymayanlar PKK ile aynı muameleyi görecektir" diyen TBMM Başkanvekili Celal Adan, sözlerine tepki gösteren HDP'li M..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay