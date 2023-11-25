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Ekonomi Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomi

Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 01:48:00 -
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Değerleme oranı yüzde 58,46 oldu

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının, 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak tespit edildiği kaydedildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.
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