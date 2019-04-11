Yeniden Çerkezköy Belediye Başkanı seçilen Akay mazbatasını aldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yeniden Belediye Başkanı seçilen Vahap Akay, eşi ve çocuklarıyla birlikte İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde yeniden Çerkezköy Belediye Başkanı olarak seçilen Vahap Akay, dün İlçe Seçim Kuruluna eşi ve çocuklarıyla birlikte giderek mazbatasını aldı. Akay, mazbatasını adliye önünde toplanan kalabalığa göstererek “Bundan sonra herkesin belediye başkanıyım” dedi.

Akay daha sonra meclis üyeleri ve partililerle birlikte belediye meydanına kadar yürüdü. Burada toplanan kalabalığa seslenen Akay, yeni 5 yılda da siyasi parti ayrımı gözetmeksizin herkesin belediye başkanı olmaya devam edeceğini söyledi.

Akay’ın mazbata törenine CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Tekirdağ İl Başkanı Mehmet Ali Işıkgör, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Akay, 6 aylık planlama sürecinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy’ü daha da büyütecek projeleri uygulamaya başlayacaklarını söyledi.