yeniakit.com.tr’ye konuşan Memur Sen üyesi memurlar: Maliye memurlarının hesap makinesine mahkum olmak istemiyoruz!

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Gelecek iki yılın zam miktarı belirleniyor, mali ve sosyal hakları ele alınıyor. 6'ıncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri yasal takvim gereği bugün sona eriyor. Hükümet ile sendikalar arasında anlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek.

“Geçinmek oldukça zorlaştı”

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle memurların zor günler yaşadığını belirten Eğitim Birsen Sendikası Ankara 1 Nolu Şube Yüksel Haşlak, “Bu ülkeye emek veren emurlar olarak, bu ülkenin kazanımlarından elde etmiş olduğumuz payımızı istiyoruz. Bugün göreve başlayacak olan bir memurun aldığı 4.500 TL’lik maaşla geçinmek oldukça zorlaşmıştır. Kiralar artmış ve alım gücü yükselmiştir.” dedi.

“Artık geçinemiyoruz, dayanamıyoruz”

Memur Sen olarak yaptıkları eylemin haklı bir talep için yapıldığına işaret eden Yüksel Haşlak, şunları söyledi:

“Hükümetimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan, haklı ve adaletli bir talepte bulunuyoruz. Biz memurların haklılığına ilişkin taleplerimize de hükümetimizin destek vermesini bekliyoruz. Memur Sen olarak hakkımızı almak için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Artık geçinemiyoruz, artık dayanamıyoruz… Maliye memurlarının hesap makinelerine, onların insafına, maliye memurlarının ezberlerine mahkum olmak istemiyoruz.”

Eğitim Birsen’li Sakaltaş: Payımıza düşeni almak istiyoruz

Eğitim Birsen Sendikası Ankara 1 Nolu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Buket Sakaltaş ise, “Hak, hukuk mücadelesinde bizler de payımıza düşeni almak istiyoruz. 81 ilden Ankara’ya gelen memur arkadaşlarımızla hep birlikte taleplerimizi dile getirdik. Taleplerimizin biran önce hükümetimiz tarafından değerlendirilerek verilmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.