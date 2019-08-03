0553 313 94 23

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Mehmet Metiner: FETÖ’nün hedefindeki paşalar neden terfi edilmedi?

Türkiye’nin konuşmaya devam ettiği YAŞ kararlarını yeniakit.com.tr’ye değerlendiren AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, “15 Temmuz’un kahramanlarından ve FETÖ’nün ölüm listesinde olan isimler neden terfi ettirilmemiştir? Bugüne kadar maalesef hep güvendiğimiz kişilerden darbe yedik. Yanıldık. Yanıltıldık ve kandık! Yeter YAŞ tahtaya ayak basmayalım artık!” sözleriyle tepki gösterdi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:54
Yeniakit.com.tr’ye konuşan Mehmet Metiner: FETÖ’nün hedefindeki paşalar neden terfi edilmedi?

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında en son yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner’in de tepkisine neden oldu.

FETÖ’nün ölüm listesindeki Cihat Yaycı, neden YAŞ’ta terfi edilmedi?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile cansiperane mücadele eden ve bu yüzden FETÖ’cülerin ölüm listesinde dahi adı geçen Cihat Yaycı’nın terfi edilmemesine sert tepki gösteren Mehmet Metiner, “Sistemin içindeki Gül’cüler sadece AYM’de değil MSB’de de etkin anlaşılan. FETÖ’nün hedefindeki isimlerin son yapılan YAŞ’ta terfi edilmemiş olmasını manidar buluyorum. YAŞ’ta alınan kararlara baktığımız zaman maalesef FETÖ ile mücadele edenler ve FETÖ’nün hedefinde olanların büyük bir kısmının terfi yerine emekli edildiklerini görüyoruz. Neler oluyor?” sözleriyle eleştirdi.

Gül’cülerin tıpkı AYM’de olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı’nda etkin mi?

AYM’nin son aldığı karar ile YAŞ’ta terfi ettirilmeyen vatansever komutanlara ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

Sistemin içine Gül tarafından monte edilen unsurlara dikkat etmek lazım. AYM ve YAŞ’ta yaşanan gelişmeleri yaşıyorsak bütün bu olup bitenlere ‘tesadüf’ diyemeyiz. Bir delikten tekrar tekrar ısırılıyorsak kabahati başkasında değil kendimizde aramalıyız. İçimdeki ses Gül’cülerin tıpkı AYM’de olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı’nda da pek bir etkili olduğunu söylüyor. FETÖ’nün hedefindeki isimlerin bir kısımının emekli edilmesi, bazılarının ise terfi alamaması dikkat çekicidir. FETÖ’nün ölüm listesinde olan isimlerin neden terfi edilmediğini kamuoyu merak ediyor.

“FETÖ’cü hainler ile sistem içindeki kriptolar zil takıp oynuyordur”

Bütün bu yaşananlar karşısında kamuoyunda ‘Sayın Cumhurbaşkanımız yanlış mı yönlendiriliyor?’ sorularının sorulmasına neden olduğuna işaret eden AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“FETÖMETRE’nin mucidi, 15 temmuz’un kahramanlarından, FETÖ ile canı pahasına mücadele eden ve bu yüzden FETÖ’cü hainlerin ölüm listesinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Cihat Yaycı Paşa’nın kabahatinin veya eksiğinin ne olduğunu çok merak ediyorum. Cihat Yaycı Paşa’nın terfi ettirilmemesi en fazla FETÖ’cüleri sevindirdi. Sosyal medya hesaplarına bakın, bilumum FETÖ’cüler zil takıp oynuyorlar. Bu böyle olmamalıydı. Cihat Yaycı gibi FETÖ’nün ölüm listesindeki değerli komutanlarımız hak ettikleri terfileri almalıydılar. Belli ki ordu içinde bir klik bunu engelleyebilecek kadar etkili.Bugüne kadar maalesef hep güvendiğimiz kişilerden darbe yedik. Yanıldık. Yanıltıldık ve kandık! Yeter YAŞ tahtaya ayak basmayalım artık!

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:54
  1. Yüksek Askeri Şura
  2. YAŞ
  3. Mehmet Metiner
  4. Cihat Yaycı
  5. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

  • tütertüter42 dk önce
    2023 den önce reisin etrafındaki çemberi daraltmaya devam ediyorlar bence .
  • Ökgeş emmi Ökgeş emmi 49 dk önce
    Bülent Arınç ve yüksek istişare kurulu etkin olmuştur bunu Abdullah Gül de arama bu Reisin kiripto FETÖ ccüleri yanında bulundhrmasınun sonucu, FETÖ ile ugraşanlarda acaba sorusu kafalara gelirse işte ozaman AK parti biter
  • BekirBekir54 dk önce
    Bu ingiliz abdul feto köpeğinden sonra bu ulkenin gorebilecegi en sinsi ve iki yüzlü yaratıktır.
  • MuratMurat55 dk önce
    Halâ gol yiyorsak biz her türlü tecavüze müstehakız demektir.
  • Kadir ŞinasKadir Şinas1 sa önce
    Mehmet Çetiner, Şamil Havyar, Aydın Önal ve benzerlerinin yegane işi sayın Abdullah Gül'e çemkirmek olmalı. Milletvekili iken habire saydırıp duruyorlardı. Reis ile Gül arasında zımni bir mutabakat yapılmış olmalı ki bu karakterler tekrar milletvekili listelerine konulmadı. Başka bir deyişle, Reis için Güle saldıranları reis anında sattı. Karşılığında da Gül aday olmadı. Kuyruk acısı büyük...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Futbol: TFF 1. Lig
  1. Futbol: TFF 1. Lig
  2. Antalya'da trafik kazasında anne ile..
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
  4. Eyyübiye’de kurban kesim ve satış..
  5. İYİ Parti’den MHP’ye geçiş başladı
  6. Haliliye Belediyesi yerel yönetimler..
  7. CHP İl Başkanı Kiraz, Tohma Çayı’nda..
  8. İzinsiz yolcu taşıyanlara ceza yağdı
  9. Gebze’de tırların akülerini çalanlar..
  10. 86 yaşındaki Mardinli adamın feci..
  11. Sıcakta bayılan köpek tedavi altına..
  12. Futbol: Süper Lig
  13. Serinlemek için nehre giren..
  14. Muş'tan acı haber! 4 çocuk boğuldu
  15. Onyekuru için 15 milyon Euro!
  16. İki ada arasında sefer yapan tekne..
  17. Bakan Akar, trafik kazasında vefat..
  18. Bulvar Diamond FSM’ye değer katacak
  19. Denizli'de traktörün altında kalan..
  20. Eşcinsel sapkınların hedefinde..
  21. DİSKİ’den su açıklaması
  22. ABD basını sayfasına taşıdı!..
  23. Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği..
  24. Saraybosna'da "5. Bentbasa Uçurum..
  25. Filipinler'de tekne kazası: 7 ölü
  26. Yayladaki tarihi köprüde defile
  27. Avusturya’dan gelen gurbetçi aile kaza..
  28. Yol kanalı açma kavgası ölümle bitti:..
  29. Patpatlara izin yok
  30. Hayal 40 yıl sonra gerçek oldu
Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
Hangi millet adına bu kararı verdiniz?

Günün Karikatürü

03 Ağustos 2019
Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu