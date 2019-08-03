Yeniakit.com.tr’ye konuşan Mehmet Metiner: FETÖ’nün hedefindeki paşalar neden terfi edilmedi?

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında en son yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner’in de tepkisine neden oldu.

FETÖ’nün ölüm listesindeki Cihat Yaycı, neden YAŞ’ta terfi edilmedi?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile cansiperane mücadele eden ve bu yüzden FETÖ’cülerin ölüm listesinde dahi adı geçen Cihat Yaycı’nın terfi edilmemesine sert tepki gösteren Mehmet Metiner, “Sistemin içindeki Gül’cüler sadece AYM’de değil MSB’de de etkin anlaşılan. FETÖ’nün hedefindeki isimlerin son yapılan YAŞ’ta terfi edilmemiş olmasını manidar buluyorum. YAŞ’ta alınan kararlara baktığımız zaman maalesef FETÖ ile mücadele edenler ve FETÖ’nün hedefinde olanların büyük bir kısmının terfi yerine emekli edildiklerini görüyoruz. Neler oluyor?” sözleriyle eleştirdi.

Gül’cülerin tıpkı AYM’de olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı’nda etkin mi?

AYM’nin son aldığı karar ile YAŞ’ta terfi ettirilmeyen vatansever komutanlara ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“Sistemin içine Gül tarafından monte edilen unsurlara dikkat etmek lazım. AYM ve YAŞ’ta yaşanan gelişmeleri yaşıyorsak bütün bu olup bitenlere ‘tesadüf’ diyemeyiz. Bir delikten tekrar tekrar ısırılıyorsak kabahati başkasında değil kendimizde aramalıyız. İçimdeki ses Gül’cülerin tıpkı AYM’de olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı’nda da pek bir etkili olduğunu söylüyor. FETÖ’nün hedefindeki isimlerin bir kısımının emekli edilmesi, bazılarının ise terfi alamaması dikkat çekicidir. FETÖ’nün ölüm listesinde olan isimlerin neden terfi edilmediğini kamuoyu merak ediyor.”

“FETÖ’cü hainler ile sistem içindeki kriptolar zil takıp oynuyordur”

Bütün bu yaşananlar karşısında kamuoyunda ‘Sayın Cumhurbaşkanımız yanlış mı yönlendiriliyor?’ sorularının sorulmasına neden olduğuna işaret eden AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“FETÖMETRE’nin mucidi, 15 temmuz’un kahramanlarından, FETÖ ile canı pahasına mücadele eden ve bu yüzden FETÖ’cü hainlerin ölüm listesinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Cihat Yaycı Paşa’nın kabahatinin veya eksiğinin ne olduğunu çok merak ediyorum. Cihat Yaycı Paşa’nın terfi ettirilmemesi en fazla FETÖ’cüleri sevindirdi. Sosyal medya hesaplarına bakın, bilumum FETÖ’cüler zil takıp oynuyorlar. Bu böyle olmamalıydı. Cihat Yaycı gibi FETÖ’nün ölüm listesindeki değerli komutanlarımız hak ettikleri terfileri almalıydılar. Belli ki ordu içinde bir klik bunu engelleyebilecek kadar etkili.Bugüne kadar maalesef hep güvendiğimiz kişilerden darbe yedik. Yanıldık. Yanıltıldık ve kandık! Yeter YAŞ tahtaya ayak basmayalım artık!”