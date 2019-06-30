yeniakit.com.tr yazdı, İBB geri vites yaptı! İşte şehit ve gazi yakınlarına gönderilen yeni mesaj

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Şehit yakınları ile Gazilerin kullandığı 'Sosyal Yardım İstanbul Kartı' sahiplerine birer mesaj atılmış; "Sosyal Yardım İstanbul Kartınız teknik sebeplerden dolayı 30 Haziran 2019 Pazar günü kullanıma kapatılacaktır. Kartınız bir süre sonra kullanıma açılacak olup, kullanıma açıldığında tarafınıza bilgi verilecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz. Bilgi için:444 00 93" ifadeleri kullanılmıştı.

Pazardan önce geri vites

Yeniakit.com.tr'nin haberleştirdiği mesaj kamuoyunda yoğun tepkilere sebep olurken, İBB teknik aksaklığın başlayacağı 30 Haziran Pazar gününe gelmeden Cumartesi akşamı yeni bir mesaj gönderdi. İBB tarafından gönderilen mesajda teknik aksaklığın henüz başlamadan giderildiği duyuruldu:

"Sosyal Yardım İstanbul Kart ile ilgili teknik sorunlar giderilmiş olup mevcut bakiyenizi anlaşmalı marketlerde kullanmaya devam edebilirsiniz. Göstermiş olduğunuz anlayıştan dolayı teşekkür ederiz."