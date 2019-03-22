Yeni Zelandalı bakan: Tarrant hayatının geri kalanını hücrede geçirecek

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters açıklamalarda bulunuyor. Peters'ın açıklamalarının satırbaşları;

Brenton Tarrant hayatının geri kalanını Yeni Zelanda'da bir hücrede geçirecektir. Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı.

Bu konuda araştırılmadık, bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Ancak, söz konusu kişinin yaptığı saldırının sapkınlığı hiçbir cezayla dengelenemez.

Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır.

Ayrıntılar gelecek...