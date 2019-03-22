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Yeni Zelandalı bakan: Tarrant hayatının geri kalanını hücrede geçirecek

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, "Brenton Tarrant hayatının geri kalanını Yeni Zelanda'da bir hücrede geçirecektir." dedi.

22 Mart 2019 Cuma 09:54
Yeni Zelandalı bakan: Tarrant hayatının geri kalanını hücrede geçirecek

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters açıklamalarda bulunuyor. Peters'ın açıklamalarının satırbaşları; 

Brenton Tarrant hayatının geri kalanını Yeni Zelanda'da bir hücrede geçirecektir. Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı.

Bu konuda araştırılmadık, bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Ancak, söz konusu kişinin yaptığı saldırının sapkınlığı hiçbir cezayla dengelenemez.

Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:54
  1. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters
  2. Brenton Tarrant

YORUM YAZ

  • SelimSelim49 dk önce
    Vaybe adamlardaki adalete bak. Biz de 40 bin kişinin ölümünden osrumlu olan PKK elebaşı kendisine bir ada tahsis edilmek sureti ile içerde rahat rahat yatıyor ama bu 40 kişiyi öldürmüş ve ölene kadar tek kişilik hücrede geberecek.
  • ADOADO54 dk önce
    SAKIN HA ALDANMAYALIM KÜFÜR TEK MİLLET KÜFÜR MİLLETİNİN İYİ NİYET YAKLAŞIMI BİZİ AVUTUP ALDATMASIN BİR ŞEKİLDE O CANİYE KISAS UYGULANIP DİĞER KAFİRLERİN CESARETİ AZDA OLSA KIRILMALI YANİ BİR ŞEKİLDE O İNDİRİLMELİ.
  • damladamla1 sa önce
    Çok şükür bu zalim de cezalandırıldı. Ancak tam olarak hak ettiğini Allah hesap günü verecektir. Öldürülen Müslüman kardeşlerimize de o gün, zerre kadar hasızlık yapılmaz.

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