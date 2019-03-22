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Yeni Zelanda'da yaşananların acısı hala dinmedi!

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch kentinde Cuma namazı kılan Müslümanlara yönelik alçak saldırıda, 50 kişi şehit oldu. Korkunç saldırının üzerinden 1 hafta geçti ancak acı ve tepki dinmedi.

22 Mart 2019 Cuma 23:01

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik düzenlenen hain saldırının üzerinden bir hafta geçti. İslam Coğrafyası 50 Müslümanı şehit eden teröristlere ve terörü destekleyenlere tepki göstermeye devam ediyor.

Yeni Zelanda'daki hain saldırıya ilişkin en dik duruş yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türk Milleti'nden geldi. Birbiri ardına sert mesajlar verilirken, ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun; 'İslam dünyasından kaynaklı terör' ifadelerine tepki gösteren vatandaş ise saldırıyı yapanları ve bu alçak saldırı karşısında sessiz kalanları kınamaya devam ediyor. Yeniakit.com.tr ekibi, bir hafta geçen saldırıya ilişkin Ankaralılara mikrofon uzattı. 50 Müslüman kardeşimizin şehit olduğu alçak saldırıyı kınayan vatandaşlar, teröre ve ona destek olanlara tepki gösterdiler. Dünya genelinde İslam'a yönelik nefrete cevap veren Ankaralılar, Müslümanlığın hoşgörü dini olduğunu ifade ederken İslam düşmanlarına karşı birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

 

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 23:01
  1. Ankara
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