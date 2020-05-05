Yeni Zelanda’da son 48 saatte yeni korona vakası tespit edilmedi

Yeni Zelanda Başbakan Jacinda Ardern ve Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield, son 48 saat içerisinde yeni bir korona virüs vakasının tespit edilmediğini açıkladı.

Korona virüsüne karşı verilen mücadelede elde ettikleri olumlu sonuçlarla övgü toplayan Yeni Zelanda, geçtiğimiz hafta Başbakan Jacinda Ardern’nin açıklamalarıyla korona virüsüne karşı alınan önlemleri gevşeterek, 4.seviyedeki alarm seviyesini 3. seviyeye düşürmüştü. Başbakan Ardern ve Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield gerçekleştirdikleri canlı yayında korona virüsüyle ilgili güncel verileri paylaştı. Ardern ve Bloomfield son 48 saat içerisinde yeni bir korona virüs vakasının tespit edilmediğini açıkladı. Bu gelişmenin, karantina sürecinin başarılı bir sonucu olduğu ve vatandaşların alınan önlemleri uygulamaya devam etmeleri gerektiği vurgulandı. Kademeli olarak düşürülen alarm seviyesiyle okullar sadece 1-10 yaş aralığındaki çocuklar için açılırken, kafe ve restoranlar sadece paket servis üzerinden hizmet vermeye başladı. Çoğu iş yeri riskli bulunması nedeniyle kapalı kalmaya devam ettiğinden, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve şartları uygunsa evden çalışmaya devam etmeleri iletildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield’ın bugün açıkladığı son verilere göre, Yeni Zelanda’da toplam bin 486 korona virüs vakası tespit edildi. Bin 302 kişi korona virüsünü yenerek iyileşirken, 20 kişi de hayatını kaybetti.

Ardern önlemlerin daha da azaltılabileceğinin sinyallerini verdi

Başbakan Jacinda Ardern, bugünkü konuşmasında hayatın normal düzenine henüz dönmediğinin altını çizerek, vatandaşları yaşanabilecek ikinci korona dalgasına karşı uyardı. Önümüzdeki haftalarda alınacak önlemlerin, 11 Mayıs’ta toplanacak Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılacağını açıkladı.