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Yeni Zelanda'da plastik poşet yasaklandı

Yeni Zelanda'da tek kullanımlık plastik poşet yasağı yürürlüğe girdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:55
Yeni Zelanda'da plastik poşet yasaklandı

Yeni Zelanda'da 2018 yılının Ağustos ayında duyurulan tek kullanımlık plastik poşet yasağı kapsamında müşterilerine plastik poşet veren marketler ve mağazalar 67 bin dolara varan cezalar ödeyecek.

Yeni Zelanda Çevre Bakanı Eugenie Sage, bu yasakla birlikte geri dönüşümün teşvik edilmesinin planlandığını belirtti.

Ülkenin önde gelen marketleri yasa yürürlüğe girmeden önce plastik poşet uygulamasını kaldırdı.

80'den fazla ülkede Birleşmiş Milletlerin çevreyi koruma programı kapsamında buna benzer yasaklar uygulanıyor. Türkiye'de ücretsiz verilen plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarında ücretli olarak temin edilmesi yönünde yapılan düzenleme 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmişti.

Her yıl bir milyon kuş ve 100 bin deniz memelisi plastik çöpler sebebiyle yaralanıyor ya da ölüyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:55
  1. Türkiye
  2. Yeni Zelanda
  3. Birleşmiş Milletler

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