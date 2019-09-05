0553 313 94 23

Yeni Zelanda'da kızamık salgını korkusu

Yeni Zelanda'da yıl başından bu yana bin 51 kişinin kızamık olduğunu duyurdu.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:45
Yeni Zelanda'da kızamık salgını korkusu

Yeni ZelandaSağlık Bakanlığı, ülkede patlak veren kızamık salgınında ocak-eylül döneminde rekor bir seviyeye ulaşıldığını ve vaka sayısının bin 51'i bulduğunu duyurdu.

Yeni Zelanda'da kızamık vakalarının 877'si ülkenin en büyük şehri Auckland'da görüldü.

Sağlık Bakanlığı, Yeni Zelanda'da 1-50 yaş arası aşısız tüm vatandaşları aşı olmaya ve hastalık riski bulunanları "diğer insanları tehlikeye atmamak için işten, okuldan veya halka açık yerlerden uzak durmaya" çağırdı.

Bakanlık ayrıca Auckland'a gelmeden en az iki hafta önce aşı olunması tavsiyesinde bulundu.

ABD Hastalıkları Koruma ve Önleme Merkezi de Yeni Zelanda'yı ziyaret etmeden önce aşı olunmasını içeren bir tavsiye yayınladı. 

Öksürük, döküntü ve ateşe yol açan bulaşıcı ve ölümcül kızamık hastalığı, güvenli ve etkili aşılamaya rağmen son birkaç yılda bazı gelişmiş ülkelerde tekrar ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, dünya genelinde 2019 yılının ilk üç ayında görülen vaka sayısı, geçen yıla göre 4 kat daha arttı.

KIZAMIK RAKAMLARI YÜKSELİŞTE

Öksürme ve hapşırmayla yayılan kızamığa yakalanan birçok kişinin iyileşmesine rağmen hastalık hayati tehlikeye yol açabiliyor.

DSÖ'ye göre aşının yaygın olarak yapılmaya başladığı 1963'ten önce kızamık her yıl 2,6 milyon kişinin ölüme sebep oluyordu.

Kızamık hastası sayısı, vakaların yeniden görülmeye başlandığı 2016 yılına kadar istikrarlı bir şekilde düşüyordu.

DSÖ, İngiltere dahil dört Avrupa ülkesinde kızamığın yeniden görülmeye başlandığını açıklamıştı.

İngiltere ve Galler'de 2018'de 991, 2017'de de 284 kızamık vakasıyla karşılaşılmıştı.

Gelişmiş ülkelerdeki artışın bazı ailelerin psikolojik, dini sebeplerle ya da çeşitli kaygılarla çocuklarını aşılatmamasından kaynaklandığı düşünülüyor. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:45
  1. sağlık bakanlığı
  2. Dünya Sağlık Örgütü
  3. abd
  4. ingiltere
  5. Avrupa
  6. yeni zelanda
  7. dsö
  8. kızamık
  9. galler
  10. auckland
  11. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    M3 para arzı arttı
    1. M3 para arzı arttı
    2. Merkez Bankası rezervleri
    3. Isparta’da otomobil park halindeki..
    4. Filenin Sultanları’nın Avrupa..
    5. Bebeğin kulağına ezan nasıl okunur?
    6. Mustafa Akıncı ile BM temsilcisi..
    7. Adana Emniyeti’nde 16 personel terfi..
    8. Krakow’da odun ve kömür yakmak..
    9. Ahlat’ta kırsal kalkınma..
    10. Drone teknoloji merkezi kuruluyor!
    11. Ardahan’da 2019-2020 eğitim-öğretim..
    12. "Örümcek Adam" lakaplı başpehlivan..
    13. Beyin ölümü gerçekleşen hasta 4 kişiye..
    14. Tevfik Kış son yolculuğuna uğurlandı
    15. Filipinler’de havaalanında 6 günlük..
    16. Belediye meclis toplantıları canlı..
    17. TOKİ, Çukurambar ihalesini erteledi
    18. ING Eşit Gelecek Fonu oluşturuldu
    19. Ankara’da bin 419 okula “Beyaz Bayrak”..
    20. Milyonlarca kişi bunu bekliyordu!..
    21. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    22. CITS’in Genel Müdürü Ertan Göral oldu
    23. Alaşehir’de 5 ton üzüm suyu dağıtıldı
    24. Yeni Zelanda'da kızamık salgını korkusu
    25. Kalehisar’da arkeolojik araştırmalar..
    26. Ardahan’da kaz yetiştiriciliği eylem..
    27. Rusya açıkladı: Türkiye ile görüşmeler..
    28. Tekirdağ’da 40 sandık arı kovanı yandı
    29. Başkan Esen, oruç açma lokmasına..
    30. 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'