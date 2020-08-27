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Aktüel Yeni Zelanda'da camilere terör saldırısı düzenleyen Tarrant'a ömür boyu hapis cezası
Aktüel

Yeni Zelanda'da camilere terör saldırısı düzenleyen Tarrant'a ömür boyu hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-27 05:45:27 -
Yeni Zelanda'da camilere terör saldırısı düzenleyen Tarrant'a ömür boyu hapis cezası

KUALA LUMPUR (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanın hüküm duruşmasında cezayı okuyan Hakim Cameron Mander, terörist Tarrant'ın 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezası aldığını açıkladı.

Dünkü duruşmada kendi savunmasını okumamayı tercih eden terörist Tarrant'ın ifadesi, avukat aracılığıyla okunmuştu.

Terörist Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 4 günlük yargılamanın ardından ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyordu.

Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.

Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi ise yaralanmıştı.

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