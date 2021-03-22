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Dünya Yeni Zelanda'da 5 büyüklüğünde deprem
Dünya

Yeni Zelanda'da 5 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'nın kuzeybatısındaki Plenty Körfezi bölgesinde derinliği 150 kilometre olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 23:34:00 -
Yeni Zelanda'da 5 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'nın kuzeybatısındaki Plenty Körfezi bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) açıklamasına göre, Yeni Zelanda'nın kuzeybatısında yer alan Plenty Körfezi bölgesindeki Kawerau kasabasının 10 kilometre batısında 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Depremin derinliğinin 150 kilometre olduğu kaydedildi.

 

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