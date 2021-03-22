Yeni Zelanda'da 5 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'nın kuzeybatısındaki Plenty Körfezi bölgesinde derinliği 150 kilometre olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yeni Zelanda'nın kuzeybatısındaki Plenty Körfezi bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
5 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) açıklamasına göre, Yeni Zelanda'nın kuzeybatısında yer alan Plenty Körfezi bölgesindeki Kawerau kasabasının 10 kilometre batısında 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Depremin derinliğinin 150 kilometre olduğu kaydedildi.