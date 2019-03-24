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Yeni Zelanda saldırganının arkasındaki örgütleri açıkladı!

Tarihçi Murat Bardakçı, Yeni Zelanda saldırganı Tarrant'ın arkasında Doğu Avrupalı bir örgütün olabileceğini söyledi.

24 Mart 2019 Pazar 18:37
Yeni Zelanda saldırganının arkasındaki örgütleri açıkladı!

Yeni Zelanda'daki cami katliamı hakkındaki sır perdesi hala aralanmazken tarihçi Murak Bardakçı, konuya ilişkin kaleme aldığı yazısında katilin arkadasındaki ekibin Balkan ırkçı tarih yazımından etkilenen bir Doğu Avrupalı terör örgütünün olabileceğini ifade etti.

Yeni Zelanda'da 50 Müslümanı Nur Camii içerisinde şehit eden ve 50 Müslümanı da yaralayan teröristin silahı üzerindeki tarih ve isimler hakkındaki sır perdesi hala aralanmazken tarihçi Murat Bardakçı konuya ilişkin kaleme aldığı yazısında, "Tarihçilik Amerika’da son senelerde artık dibe vurduğu için Tarrant’ı ortaya süren ekibin akademik kadrosu içerisinde Amerikalı, hattâ Anglo-Sakson tarihçilerin bulunması pek mümkün değildir ve bu iş söylediğim gibi Orta Avrupalı, Romen ve Balkan memleketlerindeki uzmanların marifetidir." ifadelerine yer verdi.

"Bu işleri bilen bir ekibin..."

Lise mezunu teröristin kendi başına bu kadar detaylı bir saldırı hazırlığı içerisinde olma ihtimali olmadığını belirten Bardakçı, "Katliamın teknik ayrıntılarını şimdilik bilemiyoruz ama Tarrant’ın seyahatleri ile silâhlarının ve şarjörlerinin üzerindeki isimleri bu işleri bilen bir ekibin dizenlediği apaçık ortadadır… "dedi.

Kaleme aldığı yazısında Kazıklı Voyvoda detayı üzerinde duran ve Orta Avrupa tarihçilerinin iddialarına dikkat kesilen yazar Bardakçı, "Kazıklı Voyvoda’nın Tokat Kalesi’ne hapsedilmesinden bizim tarihlerimizde pek bahsedilmez. Kesin olup olmadığı hâlâ tartışılan bu mesele Orta Avrupalı, özellikle de Romen tarihçiler tarafından ortaya atıldı ama iddialar kesin kaynaklara dayanmıyor, sadece ihtimaller üzerinden götürülüyordu." sözlerine yer vererek Yeni Zelanda canisinin katliam için Türkiye'ye gelmesinin bir rastlantı olmadığını belirtti.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 18:37
  1. Tokat
  2. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

  • Ertan Afyonkesh& Fati HermalaatlarErtan Afyonkesh& Fati Hermalaatlar49 dk önce
    Yaaıww, bu Murat' ın da bilmediği yok beh!

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