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Yerel Kalp krizi geçiren muhtar vefat etti
Yerel

Kalp krizi geçiren muhtar vefat etti

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Kalp krizi geçiren muhtar vefat etti

Edirne'nin Keşan ilçesi Beğendik beldesi Yeni Mahalle Muhtarı İsmail Çalışkan (40), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Edirne'nin Keşan ilçesi Beğendik beldesi Yeni Mahalle Muhtarı İsmail Çalışkan (40), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Evli ve 1 çocuk babası olan Çalışkan'ın cenazesi öğle namazının ardından toprağa verilecek.

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Beğendik beldesinde, Yeni Mahalle Muhtarı İsmail Çalışkan (40), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

 

Beğendik beldesi Yeni Mahalle Muhtarı İsmail Çalışkan, sabah saatlerinde evinde fenalaştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Çalışkan'ı ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çalışkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen İsmail Çalışkan'ın, öğle vakti Beğendik Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

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