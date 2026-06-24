20 binden fazla yaralı Müslüman tedavi bekliyor!

Gazze’de 20 binden fazla yaralının tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirten hükümet, uluslararası topluma yaralıların seyahatine izin verilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması için katil İsrail'e yapılması çağrısında bulundu.

Filistin hükümetinin Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah kentinde düzenlediği haftalık toplantısının ardından yayımlanan açıklamada, Gazze'deki sağlık sisteminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve insani krizin derinleştiği uyarısı yapıldı.

Hükümetin açıklamasında, işgalci rejimin saldırılarının sürmesi ve insani yardımların girişine yönelik kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle Gazze'deki durumun ciddi şekilde kötüleştiği, bunun yaralı ve hastaların yaşadığı sıkıntıları artırdığı ve binlerce kişinin hayatını tehdit ettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 20 binden fazla yaralının tedaviye ihtiyaç duyduğu aktarılan açıklamada, uluslararası topluma işgalci rejime baskı yaparak yaralıların seyahatine izin verilmesi ve gerekli sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası topluma yaralıların Gazze içinde ve dışında tedaviye erişimini sağlamak için harekete geçme çağrısı yinelenerek, işgalci rejimin tıbbi amaçlı seyahatlere yönelik kısıtlamalarının ve sağlık altyapısında meydana gelen ağır tahribatın sağlık hizmetlerini olumsuz etkilediği kaydedildi.