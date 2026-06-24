IBAN mağdurlarıyla ilgili sevindiren gelişme!

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AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemeyle, hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşan kişilere yönelik cezai yaptırımlar yeniden düzenlenecek.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemeyle, hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşan kişilere yönelik cezai yaptırımlar yeniden düzenlenecek.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen çalışmalarda, haksız menfaat karşılığında banka hesap bilgilerini başkalarına kullandıran kişilere yönelik yeni bir hukuki çerçeve oluşturulması hedefleniyor.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından düzenlemenin, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne önergeyle eklenmesi bekleniyor.

12'nci Yargı Paketi'nin bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmesinin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi öngörülüyor.

 

TCK'ya yeni madde eklenecek

Hazırlanan düzenleme kapsamında, Türk Ceza Kanunu'nun 158'inci maddesine yeni bir fıkra eklenerek müstakil bir suç tanımı oluşturulacak.

Mevcut uygulamada, hesap bilgilerini üçüncü kişilere kullandıran bazı kişiler "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında değerlendirilerek 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Yeni düzenlemeyle ise bu kişilerin durumuna özel bir hüküm getirilmesi ve cezaların yeni eklenecek madde kapsamında değerlendirilmesi planlanıyor.

Düzenlemenin detayları ve uygulanacak ceza miktarları ise çalışmaların tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

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Yorumlar

Ahmet

Bu haberi okuduğumda çok sevindim. Allah razı olsun AK Parti ve Abdullah Güler başkanımızdan! İnsanların hesap bilgilerini paylaşarak haksız menfaat elde etmeleri karşısında güçlü bir adım atılıyor. Bu düzenlemeyle, bu hainlerin cezalandırılması sağlanacak ve vatandaşlar daha güvenli hissedebilecek. 12'nci Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesi de çok önemli. Bu paketle yargımızı daha etkin hale getireceğiz. Umarım bu düzenleme, ülkemizde adaletin sağlanmasında büyük bir adım olur.
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