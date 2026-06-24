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Beşiktaş çağrı yapmıştı ama... Alexander Nübel'den Beşiktaş'ın teklifine kesin yanıt geldi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş çağrı yapmıştı ama... Alexander Nübel'den Beşiktaş'ın teklifine kesin yanıt geldi

VfB Stuttgart sonrası Bayern Münih’ten ayrılması beklenen Alexander Nübel, Beşiktaş’ın ilgisine olumsuz yanıt verdi.

#1
Foto - Beşiktaş çağrı yapmıştı ama... Alexander Nübel'den Beşiktaş'ın teklifine kesin yanıt geldi

VfB Stuttgart’taki kiralık dönemini tamamlayan ve Bayern Münih’in planları arasında yer almayan Alexander Nübel, transfer döneminde radikal bir karara imza attı. Adı Beşiktaş ile güçlü bir şekilde anılan Alman file bekçisi, kariyerine Avrupa’nın elit kulüplerinde devam etmek istiyor. Alman basınından Sport Bild’in haberine göre; siyah-beyazlıların ilgisine olumsuz yanıt veren Nübel, geleceği için riskli ama büyük bir adım attı. Beşiktaş’ın teklifini geri çeviren 29 yaşındaki kalecinin hedefi, Avrupa’nın zirvesindeki kulüplerden birine imza atmak.

#2
Foto - Beşiktaş çağrı yapmıştı ama... Alexander Nübel'den Beşiktaş'ın teklifine kesin yanıt geldi

Geleceği henüz netlik kazanmayan başarılı eldiven için dev kulüplerin devrede olduğu belirtiliyor. Nübel’in masasında bulunan ve transferi için nabız yoklayan takımlar şunlar:

#3
Foto - Beşiktaş çağrı yapmıştı ama... Alexander Nübel'den Beşiktaş'ın teklifine kesin yanıt geldi

Manchester City Juventus Benfica Bayern Münih ile bağlarını koparma noktasına gelen Nübel'in, bu üç devden hangisini seçeceği transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden biri olacak.

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