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Gündem Kesinleşmiş 6 Yıl Hapis Cezası Bulunuyordu! FETÖ Üyesi JASAT Operasyonuyla Yakalandı
Gündem

Kesinleşmiş 6 Yıl Hapis Cezası Bulunuyordu! FETÖ Üyesi JASAT Operasyonuyla Yakalandı

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Kesinleşmiş 6 Yıl Hapis Cezası Bulunuyordu! FETÖ Üyesi JASAT Operasyonuyla Yakalandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi bir şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin Nizip ilçesindeki adresine geldiği belirlendi.

JASAT Operasyonuyla Yakalandı

Harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda hükümlü şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevine Teslim Edildi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kaynakları, terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

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Yerel

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Yorumlar

Mehmet

Gaziantep'te FETÖ'nün hain emelleri yine boşa çıktı! JASAT operasyonuyla M.K. lakaplı terörist yakalanarak, cezaevine gönderildi. Bu vatandaşımızın 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyor ama hala terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanmaya devam ediyor. Allah'ın izniyle bu tür hainlerin tümü yakalanır ve Türk milletinin güvenliği sağlanır. Cumhurbaşkanımıza, milletimize, orduya ve polisimize sonsuz teşekkürler!
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