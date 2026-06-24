Kesinleşmiş 6 Yıl Hapis Cezası Bulunuyordu! FETÖ Üyesi JASAT Operasyonuyla Yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi bir şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin Nizip ilçesindeki adresine geldiği belirlendi.
JASAT Operasyonuyla Yakalandı
Harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda hükümlü şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Cezaevine Teslim Edildi
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik kaynakları, terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.