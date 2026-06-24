  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Senatosu şaşırttı! İran bir zafer daha kazandı Pekin ve Moskova'nın arka bahçesinde tarihi imza! Kazakistan ile AB arasında dev stratejik ortaklık bildirisi kabul edildi! Macron'dan terörist Netanyahu'yu kızdıracak sözler Yemen'de 4 yıllık ateşkes pamuk ipliğine bağlı! Husiler'den genel seferberlik, hükümetten savaş hazırlığı talimatı İşgalciler, Filistin'in parasına çöktü Ani kararla CHP’den AK Parti’ye geçmişti! Mansur Yavaş’ın son sözleri bardağı taşırmış! Washington duyurdu! İran ABD'ye girecek Türkiye'ye kim gidecek kavgası büyüyor: Cumhurbaşkanı ve Başbakan davalık oldu 17 kentte kırmızı alarm! Afrika sıcakları o ülkeyi esir aldı Yine metrobüs yine arıza! Çile İstanbul çile
Dünya Trump sonunda ipini kopardı! ‘Yahudiler senden bıktı’
Dünya

Trump sonunda ipini kopardı! ‘Yahudiler senden bıktı’

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trump sonunda ipini kopardı! ‘Yahudiler senden bıktı’

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Trump'ın Gazze'de ateşkes planını duyurmasından önce Netanyahu'ya sert sözler sarf ettiği aktarıldı. Trump'ın Netanyahu ile telefon görüşmesinde "Tüm Yahudiler senden bıktı." sözlerini sarf ederek bağırdığı, İsrail'in Gazze'ye ilişkin 20 maddelik planı kabul etmesi gerektiği uyarısında bulunduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'de ateşkes anlaşmasının duyurulmasından birkaç gün önce yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Tüm Yahudiler senden bıktı." ifadeleriyle bağırdığı belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, ABD merkezli The New York Times gazetesi muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan tarafından kaleme alınan "Rejim Değişikliği: Donald Trump'ın Emperyal Başkanlığının Perde Arkası" isimli kitabında, Trump'ın Gazze'de ateşkes planını duyurmasından önce Netanyahu'ya sert sözler sarf ettiği aktarıldı.

Trump'ın Netanyahu ile telefon görüşmesinde "Tüm Yahudiler senden bıktı." sözlerini sarf ederek bağırdığı, İsrail'in Gazze'ye ilişkin 20 maddelik planı kabul etmesi gerektiği uyarısında bulunduğu ifade edildi.

BEYAZ SARAY’DA KRİZ

Washington ile Tel Aviv yönetimleri arasında Gazze'de ateşkes ilanından önce ciddi bir güven bunalımının yaşandığı dile getirildi.

Kitapta bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, eski İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Gazze planını ele aldıktan yalnızca bir gün sonra İsrail ordusu Katar'ın başkenti Doha'ya saldırı düzenledi.

Saldırıdan haberdar olan Kushner ve Witkoff, "Dermer bize yalan söyledi" diyerek Beyaz Saray yetkililerine durumdan duydukları rahatsızlığı iletti.

İsrail ordusunun Doha'ya saldırmasıyla ortaya çıkan krizin Kushner tarafından Netanyahu'yu uzlaşmaya zorlamak için bir fırsat olarak görüldüğü aktarılan kitapta, 20 maddelik Gazze planının ilerleme kaydettiği belirtildi.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında yürütülen temaslarda, Kushner ve Witkoff’un Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldiği ve Katar Başbakanı'nın bizzat taslak metin üzerinde düzenlemeler yaptığı iddiasına da kitapta yer verildi.

TRUMP ‘GERİ ADIM ATAMAZSIN’

Kitapta, Witkoff ve Kushner'in ABD Başkanı'nın Özel Kalemi Susie Wiles'ı Netanyahu'nun Trump'ı aramaya ve planı rayından çıkarmaya çalışabileceği konusunda uyardığı da paylaşıldı.

Netanyahu'nun Gazze planını sabote etmesinden endişe eden Beyaz Saray yetkililerinin, Netanyahu telefona bağlandığında Kushner ve Witkoff’u da hatta tuttuğu bildirildi.

Telefon görüşmesinin daha ilk anlarında Netanyahu'ya bağırmaya başlayan Trump'ın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Bu anlaşmadan geri adım atamazsın. Ben İsrail'in bugüne kadar sahip olduğu en iyi dostum. Herkes senden nefret ediyor ama ben senin arkanda durdum. Bu, İsrail için çok büyük bir anlaşma."

KABUL ETMEK ZORUNDA KALDI

Netanyahu'nun bu baskı karşısında anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldığı belirtilen kitapta, bu gergin görüşmeden iki gün sonra iki liderin ortak basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuna birlik mesajı verdiği hatırlatıldı.

Gazze'de ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmiş, ilk aşamada esir takası, insani yardım girişinin artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden kısmi çekilmesi gibi adımlar uygulanmıştı. Filistinli kaynaklar ise İsrail’in anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri tam yerine getirmediğini ve saldırıların sürdüğünü vurguluyor.

Netanyahu'ya kendi ülkesinde çok sert suçlama! İsrail askerlerini siyasi kalkan olarak kullanıyor!
Netanyahu'ya kendi ülkesinde çok sert suçlama! İsrail askerlerini siyasi kalkan olarak kullanıyor!

Gündem

Netanyahu'ya kendi ülkesinde çok sert suçlama! İsrail askerlerini siyasi kalkan olarak kullanıyor!

İsrail muhalefetinden siyonistleri tir tir titreten itiraf! Erdoğan, katil Netanyahu'yu terbiye etti
İsrail muhalefetinden siyonistleri tir tir titreten itiraf! Erdoğan, katil Netanyahu'yu terbiye etti

Dünya

İsrail muhalefetinden siyonistleri tir tir titreten itiraf! Erdoğan, katil Netanyahu'yu terbiye etti

Trump ‘İsrail beceremedi, görevi Şara’ya vereceğim’ demişti! Şara: Yanlış anlaşıldı
Trump ‘İsrail beceremedi, görevi Şara’ya vereceğim’ demişti! Şara: Yanlış anlaşıldı

Dünya

Trump ‘İsrail beceremedi, görevi Şara’ya vereceğim’ demişti! Şara: Yanlış anlaşıldı

Katil Netanyahu endişeli! Ateşkes mekanizması nedeniyle paniğe kapıldı
Katil Netanyahu endişeli! Ateşkes mekanizması nedeniyle paniğe kapıldı

Dünya

Katil Netanyahu endişeli! Ateşkes mekanizması nedeniyle paniğe kapıldı

Bennett'ten katil Netanyahu yönetimine eleştiri: Terör Devleti İsrail’de 'Lübnan' çatlağı
Bennett'ten katil Netanyahu yönetimine eleştiri: Terör Devleti İsrail’de 'Lübnan' çatlağı

Dünya

Bennett'ten katil Netanyahu yönetimine eleştiri: Terör Devleti İsrail’de 'Lübnan' çatlağı

İsrailli bakandan Netanyahu’ya gönderme! ABD Başkanına ‘hayır’ diyemeyen başbakan olmasın
İsrailli bakandan Netanyahu’ya gönderme! ABD Başkanına ‘hayır’ diyemeyen başbakan olmasın

Dünya

İsrailli bakandan Netanyahu’ya gönderme! ABD Başkanına ‘hayır’ diyemeyen başbakan olmasın

Macron'dan terörist Netanyahu'yu kızdıracak sözler
Macron'dan terörist Netanyahu'yu kızdıracak sözler

Dünya

Macron'dan terörist Netanyahu'yu kızdıracak sözler

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

BEKİR KALINSAZLIOĞLU

yobaz yahudi terör örgütü israil ve elebaşısı netanyahu!!!! destekçisi siyonistsever avenjelik haçlı trump!!!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23