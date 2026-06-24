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Yerel Kırmızı bültenle aranan Alman Bodrum’da kıskıvrak yakalandı
Yerel

Kırmızı bültenle aranan Alman Bodrum’da kıskıvrak yakalandı

Yeniakit Publisher
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Kırmızı bültenle aranan Alman Bodrum’da kıskıvrak yakalandı

Uluslararası uyuşturucu suçlarından kırmızı bültenle aranan Alman uyruklu bir şüpheli, Bodrum’da emniyet, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda döviz, lüks saatler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Uluslararası uyuşturucu suçlarından kırmızı bültenle aranan Alman uyruklu bir şüpheli, Bodrum’da emniyet, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda döviz, lüks saatler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından uyuşturucu suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı belirlenen 33 yaşındaki Alman uyruklu Sefkan Doğan’ın Bodrum’da bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının kordinesinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürülüğü, MİT ve Bodrum İlçe jandarma birimlerince yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında şüphelinin Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi çevresinde bulunabileceği değerlendirildi. Yapılan takipte şahsın kullandığı 34 NCG 741 plakalı araç, Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde tespit edildi. Ekiplerce sürdürülen fiziki takip sonrası operasyon düzenlendi.

Kıskıvrak yakalanan Doğan’ın arabasından ise servet çıktı. Araçta yapılan aramada 8 adet son model cep telefonu, 4 adet GSM hattı, 3 adet Rolex marka saat, 1 adet Apple marka iPad ile 37 bin 950 Euro, 5 bin 150 dolar, 6 bin 50 İsviçre frangı ve 101 bin 200 TL ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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