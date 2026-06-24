33 yıl boyunca kağıt topladı! Babasının yüzünü kara çıkarmadı!
Adana'da 3 çocuk babası Adnan Aslan, çocuklarının eğitimi için 33 yıldır gece gündüz demeden kağıt topluyor. Kendisine destek olan kızı Latife Aslan, üniversite eğitimini birincilikle tamamlayarak babasının emeklerini zayi etmedi. Edinilen bilgiye göre, henüz 8 yaşındayken babasını kaybeden Adnan Aslan'ın çocukluğu sokaklarda ve rutubetli evlerde geçti. Okuma yazması olmayan annesinden öğrendiği "disiplin, azim ve kararlılık" ilkelerini kendi hayatına rehber edinen Aslan, çocuklarının da aynı zorlukları çekmemesi için ömrünü sokaklardan kazandığı rızkına adadı.