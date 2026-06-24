90 milyonluk ülkeden bir tane forvet çıkmıyor! Milli takıma devşirme forvet formülü!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın santrfor arayışının sürdüğü belirtilirken, TFF’nin Türk pasaportu alma hakkı bulunan bir forvet oyuncusunu milli takıma kazandırmayı değerlendirdiği iddia edildi. Oyuncunun kimliği ise merak konusu oldu.

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın santrforsuz oyun anlayışı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Turnuvada gol yollarındaki etkisizlik dikkat çekerken, konuyla ilgili gazeteci Mehmet Arslan'dan çarpıcı bir iddia geldi.

L1 Üçgen YouTube kanalında konuşan Mehmet Arslan, İtalyan teknik adamın hücum hattındaki oyuncu profilinden memnun olmadığını söyledi.

Arslan,"Montella'nın santrfor konusunda ciddi şikayetleri var. Türkiye'de Cenk Tosun'dan sonra istediği seviyede bir santrfor bulamadığını düşünüyor. Deniz Gül'ü de yeterli görmüyor" dedi.

Mehmet Arslan, Dünya Kupası'nda yaşanan golcü krizinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun çözüm arayışına girdiğini öne sürdü.

DEVŞİRME SİYAHİ FORVET

Arslan'ın iddiasına göre, Türk pasaportu alma hakkı bulunan siyahi bir santrforun A Milli Takım'a kazandırılması planlanıyor.

Söz konusu futbolcunun EURO 2028 Elemeleri'nde ay-yıldızlı formayı giyme ihtimali bulunduğu ifade edildi.

RHIAN BREWSTER

Kimliği açıklanmayan oyuncunun kim olduğu merak konusu olurken, akıllara gelen ilk isim İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen Rhian Brewster oldu.

KIBRIS TÜRK'Ü

Stefan Kuntz döneminde de adı A Milli Takım ile anılan 26 yaşındaki futbolcu, 2000 yılında Kıbrıs Türk'ü bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Barbados kökenli bir babaya sahip olan Brewster, Türk vatandaşlığı alma hakkı bulunuyor.

İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Rhian Brewster, U21 takımında 18 maçta 3 gol kaydetti. U17 seviyesinde ise dikkat çeken bir performans ortaya koyan golcü oyuncu, 23 karşılaşmada 20 kez fileleri havalandırdı.

CHELSEA VE LIVERPOOL ALTYAPILI

Futbola Chelsea altyapısında başlayan Brewster, daha sonra Liverpool akademisine geçti.Liverpool'un Swansea City'ye kiraladığı oyuncu, ardından 25 milyon euro bonservis bedeliyle Sheffield United'a transfer oldu. İngiliz futbolcu, son olarak Derby County'nin yolunu tuttu.

Geride kalan sezonda 31 karşılaşmada görev yapan 26 yaşındaki santrfor, 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.