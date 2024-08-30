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Dünya Yeni Zelanda Kralı öldü
Dünya

Yeni Zelanda Kralı öldü

Yeniakit Publisher
2024-08-30 11:53:00 -
Yeni Zelanda Kralı öldü

Yeni Zelanda'da Maori Kralı Tuheitia Potatau hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'da yerli halklardan Maorilerin Kralı Tuheitia Potatau te Wherowhero VII, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

"Kiingitanga" olarak adlandırılan Maori Kral Hareketi sözcüsü Rahui Papa, sosyal medya platformu Instagram üzerinden, parlamento tarafından seçilmiş monarşinin 7. kralı Tuheitia Potatau'nun hastanede yapılan kalp ameliyatı sonrasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeni Zelanda anakarasının yerli Polinezya halkı Maoriler, kendilerini "toprağın insanları (tangata whenua)" diye nitelendiriyor.

Papa, 69 yaşındaki Kral Tuheitia'nın ölümünün, Kiingitanga, Maoriler ve tüm ulus için hüzünlü bir gelişme olduğunu kaydetti.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon da yaptığı açıklamada, Kral Tuheitia'nın halkına olan bağlılığına değinerek şu bilgiyi verdi:

"(Tuheitia'nın) Kiingitanga değerlerini ve geleneklerini korumak için gösterdiği yorulmak bilmez çabalar ulusumuz üzerinde silinmez bir iz bırakmıştır."

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