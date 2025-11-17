  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Vicdansız maganda eşi ve bebeğinin yanında saldırdı! Ters yönden gelen gözü dönmüş sürücü trafikte terör estirdi

Muhalefet karalar bağlayacak! Avrupa'dan Erdoğan itirafı

Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Bu ülke ne hale geldi böyle! Hasan Can Kaya, Hz. İsa (a.s) ile dalga geçti!

Kilisede ahlak dersi veren Sapık papaz Trump’ın “Manevi Danışmanı” Çıktı! 12 Yaşındaki Kıza İstismardan Yargılanan Rahip Morris’e komik ceza

Bangladeş’te tarihi karar: Eski Başbakan Hasina’ya idam cezası

Milli banliyö treni raylara indi

Mekke–Medine yolunda Facia! En az 42 kişi öldü

Gazze'de çadırları şimdi de lağım suları bastı!

Hindistan’dan itiraf ve Erdoğan övgüsü! “Krizi lehine çevirdi”
Gündem Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu
Gündem

Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu

Şişli Belediyesi'nde yürütülen iç denetimler sonucunda, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bağlı altı personelin mesai saatleri içinde fiilen çalışmadığı halde aylar boyunca maaş aldığı tespit edildi.

Kamu kaynaklarının etkin kullanımı hassasiyetiyle hareket eden belediye yönetimi, altı çalışanın iş akdini feshederken, sorumlu idareciler hakkında da geniş çaplı disiplin soruşturması başlattı.

Şişli Belediyesi'nde kurumsal işleyişi güçlendirmeye yönelik başlatılan rutin personel denetimleri, dikkat çekici bir usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bağlı toplam altı personelin, uzun süredir işlerine devam etmedikleri halde personel kartlarını düzenli olarak basarak mesaiye geliyormuş gibi göründükleri belirlendi.

Belediyeye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, söz konusu personellerin kurum içi görevlerini yerine getirmemelerine rağmen aylar boyunca ücret almaya devam ettikleri tespit edildi.

İDARECİLER HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şişli Belediyesi yönetimi, bu tespitler üzerine hızla harekete geçerek fiilen çalışmadığı belirlenen altı personelin derhal iş akitlerini feshetti.

Bununla da kalmayarak, söz konusu usulsüzlükte sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen idareciler hakkında da kapsamlı bir disiplin soruşturması başlattı. Yetkililer, bu incelemenin belediyedeki daha geniş çaplı bir yapısal düzenleme sürecinin parçası olduğunu ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı konusunda hassasiyetin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

KURUMSAL YAPILANMA SÜRECİ HIZLANDI

Belediye yönetiminin, bu olayların ardından personel takip sistemlerini daha da güçlendirmek ve birim sorumluluklarını yeniden tanımlamak gibi konularda da çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. Soruşturmanın idari boyutunun devam ettiği, işten çıkarılan personelle ilgili hukuki süreçlerin ve sorumlu idarecilerle ilgili incelemelerin titizlikle sürdüğü aktarıldı.

Şişli Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yönetim kaynakları belediye bütçesinin korunması ve kurumsal disiplinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu vurguluyor.

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!
İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

Gündem

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun
Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Gündem

Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar
Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar

Dünya

Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar

CHP’nin komisyondaki 'İmamoğlu sandığı'na sosyal medyadan olay yorum: Sandık olmamış! Ekrem’e kasa daha yakışırdı
CHP’nin komisyondaki 'İmamoğlu sandığı'na sosyal medyadan olay yorum: Sandık olmamış! Ekrem’e kasa daha yakışırdı

Gündem

CHP’nin komisyondaki 'İmamoğlu sandığı'na sosyal medyadan olay yorum: Sandık olmamış! Ekrem’e kasa daha yakışırdı

Erdoğan dönüştürmüştü CHP yine batırıyor! İstanbul’da şimdi de çamurlu su rezaleti
Erdoğan dönüştürmüştü CHP yine batırıyor! İstanbul’da şimdi de çamurlu su rezaleti

Gündem

Erdoğan dönüştürmüştü CHP yine batırıyor! İstanbul’da şimdi de çamurlu su rezaleti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!
Gündem

Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılması üzerine sert bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Öz..
Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon
Dünya

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Rusya kariyerlerini bile yakan İngiliz ve Ukraynalı iki ajanın son girişimini “Batı istihbaratının açık bir provokasyonu” olarak nitelendiri..
Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu
Gündem

Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesinde Türk gemisi İHA'larla hedef alındı. Gemide saldırı sonrasında yangın çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23