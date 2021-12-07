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Spor Yeni yönetim mazbatalarını aldılar
Spor

Yeni yönetim mazbatalarını aldılar

Trabzonspor Kulübünün 78. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden göreve gelen Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, mazbatasını aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 16:39:00 -
Yeni yönetim mazbatalarını aldılar

Trabzonspor Kulübünün 78. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden göreve gelen Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, mazbatasını aldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada yeni yönetim kurulunun, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldığı bildirildi.

Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen ve üyeler Muharrem Arz, Temel Kazancıoğlu, Mehmet Ongan ile İsmail İnan'dan oluşan heyetin, yönetim kurulu üyelerinden Ömer Sağıroğlu, Yalçın Orhan, Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Lokman Sadıklar, Coşkun Öztürk ve Vahap Öztel'e mazbatalarını teslim ettiği belirtildi.

Törende ayrıca Denetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mahmut Ören, Disiplin Kurulu Başkanlığına seçilen Haluk Raci Gençosmanoğlu, Sicil Kurulu Başkanlığına seçilen Hasan Basri Halisçelik, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Salih Uzun ve yönetimlerine de mazbatalarının verildiği kaydedildi.

Mazbata töreninin ardından yönetim kurulu ve tüm kurul başkanları ile üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirdiği bildirildi.

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