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Ekonomi Yeni yılın ilk müjdesi! Gabar’da günlük 35 bin varille üretim rekoru
Ekonomi

Yeni yılın ilk müjdesi! Gabar’da günlük 35 bin varille üretim rekoru

Yeniakit Publisher
2024-01-27 10:46:00 -
Yeni yılın ilk müjdesi! Gabar’da günlük 35 bin varille üretim rekoru

Şırnak’ta terörden arındırılan ve müjdelerin peş peşe geldiği Gabar Dağı’nda yapılan petrol keşfinin ardından üretim çıtası sürekli yükseliyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar’da günlük petrol üretiminin 35 bin 61 varile yükseldiğini bildirdi.

TPAO’nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gabar’da yeni yılın ilk rekorunu kırdık. Günlük üretim 35 bin 61 varil petrol” ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, “Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, yeni açtığımız kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük 35 bin 61 varil petrol üretim seviyesine ulaştık. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedefleri bir bir aşıyor, enerjide bağımsız Türkiye yolunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” denildi.

TPAO’nun petrol işletme ruhsatı 2 yıl uzatıldı

Öte yandan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır sınırları içinde kalan bir saha için talep ettiği petrol işletme ruhsat süresi iki yıl uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, Diyarbakır’daki 15 bin 252 hektarlık sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi, 11 Mayıs’tan itibaren bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 2 yıl süreyle uzatıldı.
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