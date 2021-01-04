Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Yılın ilk Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önemli kararların alınması öngörülüyor. En son kabine toplantısı 28 Aralık tarihinde yapıldı. Yapılan kritik toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların açılış tarihinin şubat ayına kadar uzatıldığı bildirilmişti. Önümüzdeki toplantıda aşı takvimi ve koronavirüsle mücadeledeki son gelişmelerin ele alınacağı bekleniyor. Gözler şimdi yılın ilk Kabine toplantısına çevrildi.

Yeni yılın ilk kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüsle mücadele gündemiyle toplanacak. En son geçen hafta yapılan toplantıda okulların açılış tarihinin uzadığı bildirilmişti. Fakat bu haftaki toplantının tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kritik toplantının pazartesi ya da salı günü yapılacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında en son 28 Aralık'ta düzenlenmişti. Bu haftaki Kabine toplantısının tarihi ise henüz belirlenmedi.